Uzmanlar, İsveç'te Solunum Yolu Enfeksiyonları Mevsiminin Zor Geçeceği Konusunda Uyarıyor

STOCKHOLM, 5 Aralık (Xinhua) -- İsveç'te son günlerde enfeksiyonların sayısı artmaya devam ederken İsveçli uzmanlar bu kış respiratuvar sinsitiyal virüs ( Rsv ) mevsiminin zorlu geçeceği konusunda uyardı.

Astrid Lindgren Çocuk Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesi şefi Malin Ryd Rinder, "Halen RSV nedeniyle yoğun bakımda olan çok sayıda çocuk bulunuyor" dedi.

İsveç'in Dagens Nyheter (DN) gazetesinin Pazar günkü haberine göre Rinder, ülkede RSV mevsiminin birkaç hafta önce başladığını ve önlerinde zorlu bir dönem olabileceğini söyledi.

İsveç Halk Sağlığı Ajansı epidemiyologlarından AnnaSara Carnahan da virüsle ilgili aynı endişeleri taşıyor.

Carnahan, "Örneğin okul öncesi çocuklar gibi gruplarda enfeksiyonların yoğun biçimde yayılma riski var" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Astrid Lindgren Çocuk Hastanesi'nde RSV enfeksiyonu olan yaklaşık 20-25 çocuk var ve bunlardan dördü yoğun bakım altında bulunuyor.

DN haberine göre geçen yıl İsveç, dört yaş altı çocuklar arasında 6.800 RSV vakası bildirmiş ve bunlardan 244'ü yoğun bakım tedavisi görmüştü.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre RSV, genellikle hafif solunum belirtileri gösteren yaygın bir solunum virüsü. Ancak çocuklarda ve yaşlılarda şiddetli hastalığa yol açabiliyor ve çocuklarda bronşit ve zatürrenin başlıca nedenlerinden biri olarak biliniyor.