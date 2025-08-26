Uzmanlar, Güvenli Yüzme Alanlarının Önemine Dikkat Çekti

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Kübra Özsandıkçı, özellikle kontrolün olduğu ve cankurtaran hizmetinin verildiği yerlerde denize girilmesi gerektiğini söyledi.

Özsandıkçı, AA muhabirine, Karadeniz'in dalgalı olması, birdenbire derinleşmesi ve rip akıntıları gibi yapısal özellikleri bulunduğunu belirtti.

Yüzme bilmeyen veya çok iyi bildiğini sanarak denize açılan aşırı öz güvenli kişilerin de boğulma vakalarının artmasına sebebiyet verdiğini dile getiren Özsandıkçı, valiliklerce zaman zaman yapılan "denize girilmemesi" uyarılarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Özsandıkçı, denize girilecek yerlerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle kontrolün olduğu ve cankurtaran hizmetinin verildiği yerlerde denize girmek gerekiyor." dedi.

Denizde paralel yüzülmesi gerektiğine işaret eden Özsandıkçı, "İleriyle doğru gidildiği zaman herhangi bir şey başımıza gelebilir. Sadece yüzmeyle alakalı değil, o an bir kramp geçirebilir, kişinin başı dönebilir, midesi bulanabilir, tek başına açılmaması ve kıyı şeridimizde çizilen hattın dışına çıkılmayarak paralel yüzülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Özsandıkçı, ebeveynlere de uyarılarda bulunarak, çocukların profesyonel kurslarda yüzme öğrenmeleri ve 15 yaş altındaki çocukların deniz yakınında tek başına bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

"Bilmediğiniz suya profesyonel yüzücü de olsanız asla girmeyin"

Trabzon'da 32 yıldır yüzme branşıyla ilgilenen başantrenör Ozan Sağlam da Karadeniz'in bilinmeyen yerlerinde denize girilmemesinin önemine vurgu yaptı.

Sağlam, yetkililerin izin verdiği güvenli bölgelerde denize girilmesinin önemli olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilmediğiniz suya profesyonel yüzücü de olsanız asla girmeyin. Dalgalı olan yerlerde de suya girmeyin. Bu dalgalı olan yerlerde farkında olmadan bir panik hali yaşadığınızda ya da yaşandığında otomatik olarak su farklı bir yere alıp götürür. Mutlaka gözetim olmalı, cankurtaranın olduğu yerlerde suya girilmeli, plajlarda suya girilmeli."