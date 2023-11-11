Uzmanlar Federasyonundan Anıtkabir'e ziyaret

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici ve beraberindeki heyet, 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici ve beraberindeki heyet, 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tilkici'nin, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tilkici, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Tilkici, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin aziz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın sevinç ve gururu içerisindeyim. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü dolayısıyla bizlere emanet edilen kutlu mirasın bayrağını taşımanın, bu aziz vatanın bir parçası olmanın gururuyla bayrağımız, cumhuriyetimiz ve vatanımız uğrunda şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı huzurlarınızda şükran ve minnetle anıyoruz. Gerektiğinde bayrağımız, vatanımız, cumhuriyetimiz ve tüm değerlerimiz adına gözümüzü kırpmadan canımızı feda edeceğimizin sözünü bir kez daha veriyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."