Uzmanlar: Cpec, Pakistan'ın Sosyo-Ekonomik Gelişimi ve Bölgesel Bağlantılılığı İçin Faydalı

İSLAMABAD, 2 Aralık (Xinhua) -- Pakistanlı uzmanlar, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) Pakistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmasının yanı sıra bölgesel bağlantılılık ve ötesi için kesinlikle faydalı olduğunu bildirdi.

İSLAMABAD, 2 Aralık (Xinhua) -- Pakistanlı uzmanlar, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) Pakistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmasının yanı sıra bölgesel bağlantılılık ve ötesi için kesinlikle faydalı olduğunu bildirdi.

Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin amiral projesi olan CPEC, tüm zorluklara rağmen şekilleniyor. Uzmanlar Perşembe günü İslamabad Uyuşmazlık Çözümü Enstitüsü tarafından düzenlenen CPEC konulu bir seminerde, projenin yalnızca Pakistan'ın ekonomik büyümesi için hayati önem taşımadığını, aynı zamanda bölgeler ile medeniyetler arasında bağlantılılığı da sağladığını belirtti.

İslamabad merkezli bir düşünce kuruluşu olan Sürdürülebilir Kalkınma Politikası Enstitüsü'nün Çin Eğitim Merkezi kıdemli danışmanı Hassan Daud Butt, "Küreselleşme stres altına girerken, sosyo-ekonomik kalkınmanın bir örneği olarak Çin'e bakmamız gerekiyor... CPEC, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi ile birlikte, Pakistan'ın sürdürülebilirlik meselelerinin ve güvenlik ile teknolojinin entegrasyonunun ele alınması açısından çok önemli" dedi.

CPEC'in karşılaştığı zorluklara değinen, COMSATS İslamabad Üniversitesi Çin Eğitim Merkezi Başkanı Tahir Mumtaz Awan, engellere rağmen ve CPEC'in Pakistan'a sağladığı büyük faydalar göz önünde bulundurulduğunda, CPEC projeleri üzerindeki çalışmanın hızlandığını söyledi.

Awan, "Zorluklar var ve bunlarla başa çıkmalıyız... Pakistan'ın CPEC'e yönelik zorlukları kurumsallaştırması ve sorunsuz çalışması için darboğazları ortadan kaldırması gerekiyor" dedi.

2013 yılında başlatılan CPEC, Pakistan'ın Gwadar Limanı'nı Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kashgar kentine bağlayan ve enerji, ulaşım ve endüstriyel işbirliğini öne çıkaran bir koridor işlevi görüyor.