Uzmanlar, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin Katılımcı Ülkeler İçin Önemine Dikkat Çekti

Çin-Orta Asya Zirvesi, bu ayın sonlarına doğru Çin'in Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenecek.

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan beş Orta Asya ülkesi olarak zirveye katılacak.

Zirve öncesinde bölgeden birçok uzman toplantıya ve ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik beklentilerini dile getirdi.

SES 1 (Rusça): SERIK KORZHUMBAYEV, SERIK KORZHUMBAYEV, Kazakistan'daki "DKNews" Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni:

"Antik Xi'an kentinde düzenlenecek olan zirvenin son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Öncelikle, burası antik İpek Yolu'nun başladığı yer olduğu için sembolik bir anlamı var. Devlet başkanları, uzmanlar, siyaset bilimciler ve gazetecilerin ilk kez bu kadar geniş katılımla, ortak işbirliğine ilişkin çok sayıda konuyu tartışmak üzere bir araya gelmesi açısından da zirvenin çok önemli olduğunu söylemek isterim."

SES 2 (Rusça): TAGAI ALIMBAEV, Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Asya Kalkınma Bankası Proje İzleme ve Halkla İlişkiler Uzmanı:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşasına yönelik planlar yapılıyor. Böylece ek demiryolu bağlantıları oluşturulacak ve hem bizler hem de komşularımız için ekonomik atılım fırsatları doğacaktır. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Kırgızistan Cumhuriyeti'ne birçok fayda sağlamıştır ve gelecekte de olumlu sonuçları olacağını umuyoruz."

SES 3 (Özbekçe): ABDULLAEV MASHARIB SAIDAMATOVICH, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi'ne bağlı Bilimi Destekleme Merkezi Müdür Yardımcısı:

"Özbekistan halkı Çin-Orta Asya Zirvesi'nin son derece olumlu sonuçlar doğurmasını bekliyor. Çin'in kültür ve eğitim alanındaki başarılarının, Özbek halkının ekonomik gücünü daha da artırmasına yardımcı olacağına inanıyoruz."

SES 4 (Çince): AYJEREN GYLYCHDURDYYEVA, Çin'de öğrenim gören Türkmenistanlı öğrenci:

"Çin ve Türkmenistan arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da ilerletilmesini umuyorum. İki ülke arasında dostane işbirliği iki halka, özellikle de gençlere daha fazla fırsat sağlar. Çin-Orta Asya Zirvesi'nden sonra iki ülkenin ilişkilerinin daha da yakın olmasını bekliyoruz."

Zirve, Çin ile beş Orta Asya ülkesi arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, 31 yıldır düzenleniyor.

Resmi rakamlara göre Çin'in beş ülkeyle ticareti, 30 yıl önceye göre yaklaşık 100 kat artarak 2022'de 70,2 milyar ABD dolarına ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)