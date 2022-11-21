Uzmanlar, Çin'in Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Uygulamalarını Övüyor

Farklı ülkelerden uzmanlar, Çin'in yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yaklaşım ve uygulamalarının birçok gelişmekte olan ülke için deneyim sağlayabileceğini söylediler.

Farklı ülkelerden uzmanlar, Çin'in yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yaklaşım ve uygulamalarının birçok gelişmekte olan ülke için deneyim sağlayabileceğini söylediler.

Çin, 2021'de mevcut yoksulluk sınırının altında yaşayan son 98,99 milyon yoksul kırsal sakini yoksulluktan kurtardığını ve 832 yoksul ilçenin ve 128.000 köyün tamamını yoksulluk listesinden çıkardığını duyurdu.

SES 1 (İngilizce): LUCİO BLANCO PİTLO, Filipinli düşünce kuruluşu Asya-Pasifik İlerleme Yolları Vakfı'nda araştırma görevlisi:

"Çin'in, kendi yoksullukla mücadele yöntemleri konusunda diğer ülkelere değerli örnekler olabilecek pek çok iyileştirme yaptığını ve siyaset uyguladığını düşünüyorum. Çin ayrıca Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni ortaya attı. Bu aynı zamanda, kamusal ekonomik mallar sağlaması, böylece gelişmekte olan dünyanın, yoksulluğun azaltılması da dahil olmak üzere BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasını hızlandırmak için uluslararası toplumla birlikte çalışma fırsatı yaratıyor. Bunların tümü, Çin'in dünyayla paylaşabileceği katkılar."

SES 2 (İngilizce): JEFFREY SACHS, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü:

"Çin'in rolünün son derece önemli, çok yapıcı olduğunu düşünüyorum. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin en başından beri çok büyük bir destekçisiyim. Çin, son 40 yılda tüm dünyada en başarılı ekonomik kalkınma ekonomisi oldu. Çok taraflı sistem Çin'in lehineydi. Küreselleşme Çin'e yardım ediyor. Bravo diyorum, Çin'in 40 yıllık bir süreçte fakir bir ülkeyken yoksulluğu sona erdirmesini sağlayan açık bir sistem tam olarak istediğimiz şey buydu. Yani, bence Çin'in çok kültürlülük, çok kutuplu bir dünya, karşılıklı saygı ve diyalog fikirleri, bunların hepsi çok önemli."

SES 3 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Yüksek enflasyon, dengesiz gelir dağılımı, işsizlik ve diğerleriyle başa çıkacak tek bir ulusal çözüm yok. Çin'in haklı olarak işaret ettiği gibi, dünyanın bu sorunlarına koordineli bir küresel yaklaşım şarttır. Kalkınmayı hızlandırmak ve yoksulluğun azaltılması, pandemilere müdahale ve yeşil kalkınma alanlarında işbirliğini güçlendirmek için uygun küresel stratejiler geliştirmek gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)