Uzmanlar: Çin'in Yeşil Kalkınması Tüm Dünyaya Fayda Sağlıyor

Çin'in giderek hızlanan yeşil dönüşümünden övgüyle söz eden yabancı uzmanlar, Çin'in sağlam yeşil kalkınmasının, küresel çoklu krizin sürdüğü ortamda küresel iklim yönetişiminin iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu söylüyor.

SES 1 (İngilizce): LUCİO BLANCO PİTLO, Filipinli düşünce kuruluşu Asya-Pasifik İlerleme Yolları Vakfı'nda araştırma görevlisi:

"Çin aslında şu anda kamu malları sunarak, barışçıl Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni yaparak ve dünyada daha fazla yeşil ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına yardımcı olabilecek yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne yatırım çağrısında bulunarak küresel toplumda daha fazla liderlik rolü oymaya istekli, yetenekli ve hevesli olduğu bir kalkınma pozisyonunda bulunuyor. Bu durum iklim değişikliğinin hafifletilmesine katkı sağlayabilir. Çin'in biraraya getirip dünyayla paylaşabileceği dersler, deneyim ve kaynaklar, gelişmekte olan ülkelere çok fazla fayda sağlayacaktır."

SES 2 (İngilizce): CHERDCHAİ CHAİVAİVİD, Tayland Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Departmanı Genel Direktörü:

"Çin'in ileriye doğru nasıl gittiğimiz konusunda söyleyecek çok şeyi olduğuna inanıyorum. Başka bir ifadeyle, Biyo-Döngüsel Yeşil (BCG) ekonomi gündemi ve sürecimizde Çin'den aldığımız işbirliği ve destek. Bu sadece Çin'in sürecin büyük bir parçası olmaya çoktan hazır olduğunu gösteriyor. O yüzden Çin kesinlikle bölgenin geri kalanına örnek oluşturarak liderlik yapabilir ve şu an yaptığınız şey de bu, sanırım. Bu bölgede söz gelimi elektrikli araç piyasasında lider konumundasınız. Bunun, Çin'in sistemimizden karbondioksiti azaltma konusunda ciddi olduğuna dair güçlü bir beyanı olduğunu düşünüyorum."

SES 3 (İngilizce): GERALD LEPARİYO, Kenya'da jeopolitik ve iklim değişikliği analisti:

"Çin'in yeşil enerjiye yönelik tutkulu hedefleri, orman ekosistemleri ve biyoçeşitliliği eski haline getirme, orman örtüsünü eski haline getirme çabasını artırmaya yönelik. Çin'in, (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin küresel hedeflerini karşılama hamlesiyle daha fazla taahhütte bulunma ve yenilenebilir enerji konusunda daha fazla iyimser olma şeklindeki ulusal gündemi 2030 yılına kadar yerine getiriliyor. O yüzden, korumacılık açısından, sulak alanlar konusunda, sulak alan örtüsünün eski haline getirilmesi bakımından Çin çok şey yapıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)