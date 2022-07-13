Uzmanlar: Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Asean Ekonomilerinin Gelişiminde Kritik Rol Oynuyor

PUNOM PEN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Ekonominin önde gelen uzmanları Çarşamba günü, Çin'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgesindeki ekonomik kalkınmayı desteklemede çok önemli bir rol oynadığını söyledi. ASEAN; Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'ın dahil olduğu bir oluşum. ASEAN+3 Makroekonomi Araştırma Ofisi (AMRO) Baş Ekonomisti Hoe Ee Khor, Kamboçya dahil ASEAN ülkelerinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin büyük bir parçası olduğunu söyledi.

Khor, Xinhua'ya gönderdiği e-postada, "Ayrıca, ASEAN'ın ilerlemesinin ve yanı sıra fayda sağlamasının temeli daha derin bir ASEAN-Çin entegrasyonu olasılığında yatmaktadır" diye yazdı. Ekonomist, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ASEAN'daki ekonomik kalkınmayı desteklemede, özellikle gelişmiş ticari bağlantılar ve pazara erişim alanlarında ve daha fazla bölgesel entegrasyonu kolaylaştırmada kesinlikle önemli bir rol oynuyor" dedi. Khor, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, bölgedeki altyapı yatırım boşluğunu doldurmaya yardımcı olarak ve Kamboçya, Laos, Myanmar, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerde özel yatırımlara yoğunlaşarak ikinci dereceden olumlu bir etkiye de sahip olması bekleniyor" tespitinde bulundu.

Kamboçya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü ve Devlet Müsteşarı Vasim Sorya, Sihanoukville Özel Ekonomik Bölgesi, hidroelektrik santralleri, Punom Pen-Shanoukville Otoyolu, yeni Siem Reap Uluslararası Havaalanı, Morodok Techo Ulusal Stadyumu, yollar ve köprüler gibi Kamboçya'daki mega Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinin ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması için çok yararlı olduğunu söyledi. Xinhua'ya konuşan Sorya, "Bu projeler Kamboçya ekonomisine ve halkına birçok somut fayda sağladı ve sağlamaya devam edecek" dedi. "Buradaki Kuşak ve Yol İnisiyatifi projeleri samimi ve koşulsuz. Amaçları sosyo-ekonomik kalkınmamızı hızlandırmaya ve insanlarımızın geçim kaynaklarını iyileştirmeye yardımcı olmak" ifadelerini kullandı. Sorya, Kovid-19'un etkilerine rağmen, Kamboçya'daki tüm Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinin istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini söyledi.

Kamboçya 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Araştırma Merkezi Direktörü Neak Chandarith, Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinin pandemi sonrası dönemde Kamboçya'nın ve bölgenin ekonomik büyümesine katkıda bulunacağını söyledi. Chandarith Xinhua'ya "Buradaki Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinin Kamboçya'nın 2030 yılına kadar üst orta gelirli, 2050'de ise yüksek gelirli bir ülke olma yolundaki iddialı hedefine ulaşmasına yardımcı olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. Punom Pen'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi'nde kıdemli profesör olan Joseph Matthews ise, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Kovid-19 pandemisi sırasında Kamboçya'ya, ASEAN'a ve dünyaya birçok somut fayda sağladığını söyledi. Matthews, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ülkelerin pandeminin ekonomik etkilerini hafifletmelerine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynadı" dedi. Barış, güvenlik, refah ve sürdürülebilir kalkınma için bölge ülkeleri arasında ve dünya genelinde işbirliğini genişletmeye devam eden itici bir güç olmaya devam ediyor" diye de ekledi. Matthews; Laos, Tayland, Endonezya ve Malezya gibi diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin de Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden büyük ölçüde yararlandığını belirtti. Matthews, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'i Laos'un başkenti Viyentiyan'a bağlayan Çin-Laos Demiryolu projesinin sadece her iki ülke için değil, diğer Güneydoğu Asya ülkeleri için de bir nimet olduğunu kaydetti.

Xinhua / Güncel