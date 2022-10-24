Uzmanlar: Çin'in Ekonomideki Yüksek Kaliteli Gelişimi Dünyaya Fayda Sağlıyor

Dünyanın değişik yerlerinden uzmanlar, Çin'in ekonomideki yüksek kaliteli gelişiminin sadece kendisine değil, tüm dünyaya fayda sağladığını söylüyor.

Dünyanın değişik yerlerinden uzmanlar, Çin'in ekonomideki yüksek kaliteli gelişiminin sadece kendisine değil, tüm dünyaya fayda sağladığını söylüyor.

SES 1 (Rumence): LİZİCA MİHUT, Romanya-Çin Dostluk ve İşbirliği Forumu Başkanı:

"Çin 2021'de küresel ekonomik büyümeye yüzde 18 katkıda bulundu. Son yıllarda ülkenin küresel ekonomik büyümeye ortalama katkısı yüzde 30'un üzerinde. Çin'i bugün dünya ekonomik büyümesinin ana motoru yapan bu olağanüstü katkısıdır.

Çin hükümeti, olağanüstü bir girişim olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaya koydu. Ülkemizin buna tam anlamıyla dikkat etmesi ve Çin'in dünya insanlarına ve Romanya'ya sunduğu fırsatları değerlendirmesi gerekiyor."

SES 2 (Türkçe): CANTÜRK ALAGÖZ, Alagöz Holding CEO'su:

"Çin halkının ekonomik düzeyinin artmış olması ve Çin pazarının büyümüş olması, Çin hükümetinin uyguladığı politikaların doğru olduğunu gösteriyor. Büyüyen pazarlar, büyüyen ülkeler de diğer ülkelere yansıyor. Zengin olmayan, sıkıntılı, alım gücü olmayan bölgelerde bir pazar bulma şansınız yok. Dolayısıyla Çin'deki bu gelişmenin, Çin'le ticari ilişkiler yapacak ülke ve firmalara faydalı olacağı kesindir. Bu gelişme, Çin'deki firmalara da, dünyanın diğer ülkelerindeki yeni pazarlarda yatırımlar yapma imkanı verecektir. Bu da karşılıklı kazan-kazan mantığını doğuracaktır."

SES 3 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin'in istihdam oranlarının artırılmasından çevrenin korunmasına ve aynı zamanda daha kaliteli kalkınma elde edilmesine kadar kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma deneyimleri ile diğer ülkelere bir deneyim sağladığını söyleyebiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)