Uzmanlar: Çin'in Büyümesi Küresel Ekonomik Toparlanmaya Destek Olacak

Çin, başkent Beijing'de devam eden "İki Toplantı" sırasında yüzde 5 civarındaki 2023 ekonomik büyüme hedefini açıkladı.

Uzmanlar, bu büyüme hedefinin Çin'in yüksek kaliteli kalkınma arayışını gösterdiğini söylüyor.

Çin, bunu başararak küresel toparlanmanın sağlanmasına da destek olacak.

SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin, bu yıl kalkınmanın lokomotifi olmaya devam edecek. Ayrıca Çin hükümetinin daha nitelikli ve kaliteli kalkınma için yüksek kaliteli kalkınma hedefini sürdüreceğini söyleyebiliriz."

SES 2 (Çince): CHEN GANG, Singapur Ulusal Üniversitesi Doğu Asya Enstitüsü Direktör Yardımcısı:

"Bence bu çok pragmatik ve gerçekçi bir hedef. Çin ekonomisi pandeminin etkilerinden yavaş yavaş kurtuluyor ve toparlanmaya başladı. Ülkenin yüzde 5'lik büyüme hedefinin ulaşılabilir ve gerçekçi olduğunu düşünüyorum."

SES 3 (Arapça): HUDA AL-MALLAH, Uluslararası Ekonomik Danışma ve Fizibilite Çalışmaları Merkezi Direktörü:

"Çin, tıpkı Kovid-19 pandemisinde ülkelere aşı sağlaması gibi, diğer ülkelerin ekonomilerine her zaman yardımcı oluyor. Çin, küresel ekonominin istikrarını istediği için, dünyanın ekonomik entegrasyona bağlı olduğunu ve hiçbir ülkenin başkalarıyla ilişki kurmadan gelişemeyeceğini bildiği için geniş bir bakış açısına sahip.

Çin ekonomisi 2023'te başarılı olacak çünkü Çin halkı çalışkan ve başarmaya hevesli. Çin'in bu yılki GSYİH'sinin geçen yılı geçeceğini düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)