Uzmanlar, Çin'in Bilimsel İşbirliği Alanında İspanya ve Avrupa İçin 'Mükemmel Ortak' Olduğunu Söyledi

BARSELONA, 21 Nisan (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentinde Casa Asia ve Konfüçyüs Enstitüsü tarafından düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında uzmanlar, Çin'in, İspanya ve Avrupa ile bilimsel ve teknolojik işbirliği için "mükemmel bir ortak" olduğunu söyledi.

BARSELONA, 21 Nisan (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentinde Casa Asia ve Konfüçyüs Enstitüsü tarafından düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında uzmanlar, Çin'in, İspanya ve Avrupa ile bilimsel ve teknolojik işbirliği için "mükemmel bir ortak" olduğunu söyledi.

Çin-İspanya diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Perşembe günü düzenlenen "Çin ile Bilim, İnovasyon ve Teknolojide Yeni Avrupa İşbirliği Çerçevesi" konulu panelde, iki tarafın bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğinin geliştirilebilmesinin yolları analiz edildi.

Barselona'nın Bilim ve Teknoloji Baş Elçisi ve SciTech DiploHub CEO'su Alexis Roig, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Çin ile Avrupa, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayalı daha açık bir strateji arıyor ve Çin'de son birkaç yılda gördüğümüz muazzam bilimsel gelişme, Çin'i Avrupa ve İspanya'daki kurumlar için mükemmel bir ortak haline getiriyor" dedi.

Panelde, Çin'in liderlik ettiği bir alan olması ve İspanya'nın, özellikle Barselona'nın yaşam ve biyobilimler için bir merkez haline gelmesi nedeniyle sağlık alanı da dahil olmak üzere birçok alanda işbirliği tartışıldı. Panelde konuşulan bir diğer önemli alan da enerji oldu.

Roig, "Avrupa yeşil dönüşümü ve bu alandaki teknoloji ve bilginin gelişimini çok ciddiye alıyor ve Çin bu sektöre büyük yatırım yapıyor. Bununla ilgili olanların yanı sıra mobilite, nükleer füzyon ve bize yeşil ve sınırsız enerji tedariği yollarına ilişkin işbirliği projeleri de mevcut" diye ekledi.

Uluslararası politika uzmanı Aida Diaz ise, "Yeni ilerleme kaydetmek istiyorsak Avrupa Birliği ve diğer ülkeler arasındaki işbirliği esastır ve Çin araştırma ve inovasyonda dünya lideri olduğundan, bu tür ülkelerle işbirliği şarttır" dedi.

Ayrıca, 95,5 milyar euro (yaklaşık 104 milyar ABD doları) bütçeyle 2021'den 2027'ye kadar sürecek olan Avrupa Birliği'nin en önemli bilimsel araştırma girişimi Horizon Europe çerçevesinde ortak projelerin geliştirilmesi de panelde tartışılan konular arasında yer aldı.

Diaz, "Geçtiğimiz 10 yılda önemli adımlar atıldı, ancak birbirimizi daha iyi tanımak, köprüler ve bağlantılar oluşturmak ve her iki taraftaki araştırmacıların iletişim kurması ve işleri daha ileriye götürmesi için öğrenecek çok şey var" diye ekledi.