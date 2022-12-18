Uzmanlar: Çin Ekonomisi Dirençli Büyümesini Sürdürecek

Çin ekonomisi 2022'nin ilk 11 ayında dirençli büyümesini sürdürdü.

Ocak-Kasım dönemine ilişkin resmi veriler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde diğerlerinin yanı sıra sabit varlık yatırımları, sanayi üretimi ve çevrimiçi perakende satışlarında istikrarlı bir büyüme yaşandığını gösteriyor.

Uzmanlar Çin ekonomisinin esneklik ve direncini gösterdiğine işaret ederek Çin'in önümüzdeki yıla ilişkin büyüme beklentisi hakkında iyimser olduklarını ifade ettiler.

SES 1 (İngilizce): ROSE RONO, Kenya'da yaşayan uluslararası ticaret uzmanı:

"(Çin ekonomisinin) çok dirençli olduğunu düşünüyorum. Çin'in en açık ticaret partnerlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Çin dünyaya her türlü emtia ve her türlü ürün tedarik etmeyi başardı."

SES 2 (İngilizce): Prof. Dr. COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü öğretim üyesi:

"Çin küresel ithalat ve ihracatın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Çin'in küresel çapta ekonomik toparlanmaya katkı yapacağını ve bunu yapması gerektiğini düşünüyorum."

SES 3 (İngilizce): LİANG GUOYONG, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı kıdemli ekonomisti:

"Çin hükümetinin aldığı son tedbirler ekonomiyi hızlı ve kapsamlı bir şekilde yeniden açtı. Bu ayarlama ekonomik faaliyetlerin ve iş ve tüketici güveninin yeniden canlandırılması açısından faydalı oldu ve ekonomiyi sağlıklı bir büyüme rotasına geri döndürdü.

2023'e bakacak olursak, Çin ekonomisinin güçlü bir toparlanma yaşaması ve büyüme ivmesinin kayda değer bir artış göstermesi bekleniyor. Bu da dünya ekonomisinin büyümesi açısından önemli bir saik olacak ve dünya ekonomisinin genel istikrarına katkıda bulunacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)