Uzmanlar: Çin'de Bulunan Bambu Yazmaları Yüksek Tarihi Değere Sahip

Fotoğraf kolajında Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de Bronz Çağı'na tarihlenen Hebosuo kalıntıları alanından çıkarılan bambu ve ahşap yazmalar görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

KUNMİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Uzmanlar, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde yakın zamanda gün yüzüne çıkarılan bambu yazmaları koleksiyonunun, Batı Han Hanedanlığı (M.Ö. 202-M.S. 25) merkezi hükümetinin Yunnan bölgesi üzerindeki idari gücünün yorumlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Yunan Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü'nde araştırmacı ve Hebosuo'daki kazının ekip lideri olan Jiang Zhilong, 2021'den bu yana kazı alanından 10.000'den fazla bambu yazmasının çıkarıldığını ve bunlardan 2.000'den fazlasının Han Hanedanlığı dönemine (MÖ 202-MS 220) ait yazılı karakterler içerdiğini dile getirdi.

Arkeologlar, antik Yunnan bölgesindeki merkezi bir yerleşim alanı olan Kunming kentinin Jinning bölgesindeki Hebosuo alanında 12 metre genişliğinde yollara işaret eden ev ve yol kalıntıları da buldu.

Batı Han Hanedanlığı'nın merkezi hükümetinin o dönemde Yunnan bölgesi üzerinde idari güce sahip olduğunu gösteren bu keşif, birden fazla etnik unsur içeren Çin'in oluşumu ve gelişimi için önemli fiziksel kanıtlar sunuyor.

Hebosuo kazı alanından çıkarılan bambu yazmalar, idari bölgeler, resmi sistemler, vergi ve hizmet sistemleri, yargı sistemleri, etnik ilişkiler, trafik koşulları gibi konularda kayıt niteliğinde olan beyannameler, resmi belgeler, ünlü kitaplar ve mektup karakterleriyle zengin bir içeriğe sahip.