Uzmanlar, AYT ve TYT sınavlarını değerlendirdi

İSTEK Okulları Alan Koordinatörleri, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Temel yeterlilik Sınavı ( Tyt ) ve Alan Yeterlilik Sınavı ( Ayt ) sorularını değerlendirdi.

İSTEK Okulları Türk Dili ve Edebiyat Koordinatörü Koray Şahin, TYT Türkçe testinin beklendiği gibi ve öğrencilerin alışık olduğu tarzda, anlam ve yorumlama gücünü ölçmeye yönelik olduğunu belirterek, "Sözcük bilgisi yanında cümlelerin de içerdiği anlamı bulmaya yönelik sorular söz konusuydu. Dil bilgisi, yazım ve noktalama konularından toplamda yedi soru ile karşılaşıldı. Bu sorularda öğrencileri zorlayacak bir seviye yoktu. Paragraf soruları da alışık olunan şekilde edebi içeriğe ve sanat içeriğine yönelikti. Hacim olarak çok uzun metinler olmasalar da dikkatli okuma gerektiren yapıdaydı. Bir metne bağlı çoklu sorular da yine beklendiği gibi teste yerini aldı" dedi.

Ayt Türk Dili ve Edebiyatı testinin ise ilk altı sorusunun beklendiği gibi söz öbeği, cümle analizi ve paragraf bilgisine ait olduğunu ifade eden Şahin, "Şiir bilgisini ölçen sorular yaygın ve kolaydı. Yine divan edebiyatının ağırlığı yanında halk şiiri soruları da yer aldı. Divan edebiyatı soruları öngörüldüğü şekilde zorlayıcı değildi. Batı etkisindeki edebiyatımızın hemen her döneminden, öğrencilerimizin rahatlıkla çözebileceği sorular da testte yerini almış oldu" diye konuştu.

Ayt TARİH SORULARININ ELEYİCİLİĞİ TYT SORULARINA GÖRE DAHA FAZLAYDI

İSTEK Okulları Tarih Koordinatörü Özkan Çalgan, "TYT Tarih sorularında öğrencilerin okuduklarını anlama ve yorumlama yeteneklerinin değerlendirildiğini söyleyerek, "Doğrudan bilgi ölçmeye yönelik olarak bir tane soru sorulmuştu. AYT Tarih sorularının eleyiciliği TYT sorularına göre çok daha fazlaydı. AYT Tarih sorularında 5 soru doğrudan bilgi ölçmeye yönelik sorulurken diğer sorular bilgi ağırlıklı yorum soruları şeklinde soruldu" dedi.

COĞRAFYA TYT'DE SORULAR ORTA VE KOLAY DÜZEYDEYDİ

İSTEK Okulları Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu, Coğrafya soruları ile ilgili şunları söyledi:

"YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de coğrafya soruları 9'uncu ve 10'uncu sınıf müfredatı göz önünde bulundurularak hazırlanmış bilgi soruları içermektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin harita okuma becerisini ölçen sorular da bulunmaktadır. TYT coğrafyada sorular genel olarak orta ve kolay düzeyde sorulmuş, zorlayıcı soru bulunmamaktadır. YKS'nin ikinci basamağı olan AYT'nin sosyal bölümünde 11'nci ve 12'nci sınıf müfredatına ilişkin sorular sorulmuştu. Geçmiş yıllara ait benzer sorular kullanılmıştır. AYT coğrafya genel olarak bilgi ve yoruma dayalı kolay sorulardan oluşmaktadır."

FELSEFE GRUBU SORULARININ BİR KISMI GÜNDELİK HAYATA İLİŞKİN DURUMLARI İFADE EDİYORDU

İSTEK Okulları Felsefe Koordinatörü Tuğnil Akacar, TYT Felsefe sorularının 10'uncu ve 11'inci sınıf müfredatına uygun olduğunu söyleyerek, "Sınavda çıkan soruların zorluk derecesi 2021 TYT'ye göre biraz daha zorlayıcı olduğu söylenebilir. Sınavda kavram ve filozof bilgisine yer verildiği gibi yoruma dayalı sorular da vardı. Sınav sorularının bir kısmı gündelik hayata ilişkin durumları ifade eden metinlerden oluşuyordu" ifadelerini kullandı.

AYT felsefe grubunda psikoloji sorularının genellikle kavrama yönelik bilgi ağırlıklı olduğunu belirten Akacar, "Sosyoloji soruları ise her sene olduğu gibi bu sene de yoruma dayalıydı. Mantık branşında da 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da sembolik mantık konusundan soru sorulmamış klasik mantıktan 3 soru sorulmuştur" şeklinde konuştu.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI YORUM VE BİLGİ AÇISINDAN DENGELİYDİ

İSTEK Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Koordinatörü Muhammet Temel, hem TYT'de hem AYT'de yorum ve bilgi sorularının dengeli dağıldığını ifade ederek, "Sorular müfredata bağlı olarak sorulmuştu" dedi.

MATEMATİKTE BİLGİYİ ÖLÇEN KLASİK MATEMATİK VE GEOMETRİ SORULARI VARDI

İSTEK Okulları Matematik Koordinatörü Özkan Öz, matematik ve geometri sorularına ilişkin şunları söyledi:

"TYT matematik sınavı özellikle geçtiğimiz seneye göre yapılabilirliği açısından daha yüksek yüzdeye sahip olacaktır. Bu sene matematik soruları ÖSYM'nin eski yıllardaki standartlarına ulaşmış görünüyor. Sınavda sayılar, temel kavramlar ve problemler konularının ağırlığı yine fazlaydı. Geometri soruları da beklenen düzeyde ve şekillerden önce öncüllerin verildiği türdeydi. AYT matematik sorularına baktığımızda ise bir bölümünün TYT tarzı sorulardan oluştuğunu görüyoruz. Bu soruların yanında yine bilgiyi ölçen klasik matematik ve geometri soruları göze çarpıyor. Sınavda 12. sınıf konuları yine ağırlıktaydı. Yapılabilirlik oranının yine geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olacağını düşünüyorum."

FİZİK SORULARININ KONU DAĞILIMI GEÇTİĞİMİZ YILLARDAKİ DAĞILIMLA BENZERLİK GÖSTERİYORDU

İSTEK Okulları Fizik Koordinatörü Zeynep Usman, 2022 YKS fizik sorularının konulardaki dağılımının geçtiğimiz yıllardaki dağılımlara benzerlik gösterdiğini belirterek şunları ekledi:

"Soruların zorluk düzeyi kıyaslandığında ise 2021 YKS'ye göre daha kolay bir sınav olduğu görülmektedir. TYT konu alanımızda özellikle kavramlara ve bu kavramları doğru yorumlamaya dikkat edildiğini görmekteyiz. Bu yıl AYT konu alanımızda eski yıllardan farklı olarak hiç işlemli soru olmaması özellikle bildiklerini iyi yorumlayan ve okumalarını dikkatli yapan öğrencileri bir adım daha öne geçirecektir. AYT soruları konu dağılımına bakıldığında 12.sınıf konularına biraz daha fazla ağırlık verildiği görülmektedir. Sınava hazırlık sürecinde özellikle başucu kaynak olarak MEB kitaplarının alınması öğrencilerimize önemli fayda sağlayacağını gözlemlemekteyim."

TYT KİMYA SORULARINDA SEÇİCİ BİR SORU YOKTU

İSTEK Okulları Kimya Koordinatörü Murat Yıldız, "TYT kimya sorularının beklendiği gibi orta ve kolay zorluk derecesinde olduğunu belirterek, "Seçici bir soru yoktu. Yeni nesil diye ifade edilen soru tiplerinden sorulmamıştı. Özetle TYT kimya soruları alışıla geldik konu içeriği ve soru tiplerinden oluşmaktaydı. AYT sorularının konulara göre dağılımı homojen bir şekilde yapılmış ve beklenilenin dışında bir soru tipi kullanılmamış. Sorular orta zorluk derecesinde olmakla birlikte işleme dayalı soruların önceki yıllara göre daha fazla olması kimya bölümünü biraz daha zorlaştırmış" dedi.

BİYOLOJİ SORULARI BU YIL DAHA AYRINTILIYDI

İSTEK Okulları Biyoloji Koordinatörü Serap Yücel, TYT sınavında kazanımlara hakim olan öğrencilerin rahatlıkla yanıtlayabileceği, bilgi içerikli sorular sorulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müfredata uygun, üzerinde sürekli durduğumuz konular üzerinden sorular gelmiştir. Temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorular sorulmuş olup yeni nesil sorulara yer verilmemiştir.AYT Biyoloji soruları MEB Öğretim Programındaki kazanımlarla örtüşmektedir. Müfredat dışı soru yer almamaktadır. 30. soruda konuyu iyi bilen öğrencileri yanıltabilecek bir durum söz konusudur. Doğru seçenek olarak belirtilen seçenekte iç kulakta impuls üretilmez yerine iç kulakta işitme ile ilgili impuls üretilmez ifadesi yer almalıydı çünkü iç kulakta hem işitme hem de denge ile ilgili impulslar üretilir. Korti organı işitmeden sorumludur. Konuları düzenli tekrar eden öğrencilerimizin yapabileceği zorlukta bir sınav olduğu gözlenmiştir. Soruların son yıllarda olduğu gibi bilgi içerikli sorular olduğu ancak bu yıl biraz daha ayrıntıya girildiği gözlenmiştir."

Demirören Haber Ajansı / Güncel