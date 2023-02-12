Uzmanlar ABD'nin Depremin Vurduğu Suriye'ye Yönelik Yaptırımları Konusunda Uyarıyor

ABD; İran, Suriye ve diğer ülkelere sistematik yaptırımlar uygularken, üçüncü tarafları da aynı şekilde hedef alıyor.

ABD; İran, Suriye ve diğer ülkelere sistematik yaptırımlar uygularken, üçüncü tarafları da aynı şekilde hedef alıyor. Bu da bu ülkelerin sadece ekonomisini ve geçim kaynaklarını tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda küresel ekonomik düzeni de ciddi şekilde bozuyor.

Savaş ve yaptırımlarla halihazırda harap durumdaki Suriye, Pazartesi günü bu kez pek çok vatandaşın neredeyse her şeyini kaybetmesine yol açan yıkıcı bir depremle yerle bir oldu.

SES 1 (Arapça): KAMAL JAFA, Suriyeli siyaset uzmanı:

"Eğer ABD yaptırımları olmasaydı, bu şok ve depremle başa çıkabilir, devletin, on yıl süren yıkım, ölümler ve art arda yaşanan savaşlardan sonra Halep kentinin onarımı için gerekli ihtiyaçları sağlamasına yetecek kadar nakit ve finansman sağlayabilirdik."

SES 2 (Arapça): AHMED MAHER ABO-GABAL, Mısırlı uluslararası ve siyasi ilişkiler araştırmacısı:

"ABD, Suriye hükümetini halkını öldürmekle suçlayarak sözde 'Sezar Yasası'nı dayattı ama kendisi şu an bu yaptırımlarla Suriyelilere karşı toplu katliamlar yapıyor. 'Sezar Yasası', Suriyelileri soğukkanlılıkla enkaz altında öldürüyor."

ABD Hazine Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'ye gönderilen insani yardımları kapsayan altı aylık sözde yaptırım muafiyetini yayımladı ve yaptırımların ülkedeki hayat kurtarma çabalarının "önünde engel olmayacağını" belirtti.

Yine de karar, çok fazla kişiye göre geç atılmış bir adım. Suriyeli uzmanlar, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırma kararının, yaptırımların depremin vurduğu ülkeye yapılan insani yardımı hedef almadığı yönündeki açıklamalarla ters düştüğünü belirtiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Halep'ten bildiriyor. (XHTV)