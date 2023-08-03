Uzmanından YKS tercih döneminde tavsiyeler

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için 27 Temmuz'da tercih süreci başladı. 8 Ağustos'a kadar sürecek olan tercih döneminde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Beykoz Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, tercih listeleri oluşturulurken başarı sırasını dikkate almanın önemli olduğunu ifade ederek, "Listeyi oluştururken göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan biri başarı sırasına uygun bir tercih havuzu oluşturmak. Adaylar, listelerini üç etapta tamamlayabilirler. Önce başarı sıralarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istenilen birkaç bölüm yazılmalı. İkinci olarak yakın sıralardaki programları gruplamalılar. Üçüncüsü ise mutlaka yerleşmek istiyorlarsa garantiye almak için kendi sıralamalarından daha düşük sıralamaları yazmalılar" dedi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi başladı. 27 Temmuz'da başlayan tercih dönemi 8 Ağustos'ta son bulacak. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, tercih yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktararak Beykoz Üniversitesini seçecek öğrencilere üniversite hakkında bilgiler verdi.

"REKOR SAYIDA ADAY BAŞVURDU"

Beykoz Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, YKS'nin diğer yıllardan farkının rekor sayıda adayın başvurması olduğunu ifade ederek, "Türkiye tarihinde bu kadar yüksek bir sayıya ulaşılmamıştı. 3 buçuk milyonun üzerinde aday sınava başvurdu. Bu adaylardan 3 milyona yakını sınava girdi. Ön lisans ve lisans programlarındaki kontenjan sayısının toplamı da 853 bin. Açık öğretim programları ve uzaktan eğitimleri de katarsak 1 milyonun üzerinde bir kontenjan var" dedi.

"ÇEVRE BASKISI ALTINDA KALMADAN KENDİ İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA TERCİHLERİNİ YAPSINLAR"

Öğrencilerin tercih edecekleri mesleğin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Durman, "Öğrencilerin kendi kişilikleri ve yetenekleri çok önemli. Her mesleğin kendine göre sosyal bir çevresi var. Dolayısıyla uygunluklarını değerlendirsinler. Kesinlikle çevre baskısı altında kalmadan kendi istekleri doğrultusunda tercihlerini yapsınlar. Çünkü tercih edecekleri meslek mezun olduktan sonraki yaşamlarında önemli bir etken olacak. Burada mutlu olabilecekleri, sevecekleri, yapabilecekleri, yaparken de zevk alabilecekleri meslekleri tercih etmeleri gerekiyor. Türkiye'de maalesef çevre ve aile baskısı bu konuda belirleyici olabiliyor. Bundan uzak durmaları en önemli konulardan biri" diye konuştu.

"İSTEDİKLERİ PROGRAMLARI ÜST SIRALARDA TERCİH ETMELERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Öğrencilerin doğru tercih yapmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Durman, "YKS bir sıralama sınavı. Önemli olan puan türünde adayın kaçıncı sırada olduğu. Öğrencinin bir bölüme yerleşip yerleşemeyeceği, kaçıncı sırada olduğu ve o bölümün geçtiğimiz yıl en son kaçıncı sıradan öğrenci aldığına bakılarak karar verilebilir. Burada puanı baz almak yanlış olacaktır. Adayların, tercih listelerini hazırlarken yaptıkları en büyük yanlış puana göre tercih listelerini oluşturmaları. Ölçüt başarı sırası olmalı. Tercih listeleri oluşturulurken ilk adım başarı sırasını dikkate almak, ikinci adım ise istedikleri bölümleri değerlendirmek. Listeyi oluştururken göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan biri ise başarı sırasına uygun bir tercih havuzu oluşturmak. Adaylar, listelerini üç etapta tamamlayabilirler. Önce başarı sıralarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istenilen birkaç bölüm yazılmalı. İkincisi ise yakın sıralardaki programları gruplamalılar. Üçüncüsü ise mutlaka yerleşmek istiyorlarsa garantiye almak için kendi sıralamalarından daha düşük sıralamaları yazmalılar. Burada ifade ettiğim şey, istedikleri programları mutlaka üst sıralarda tercih etmeleri çok önemli" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ PROFESYONEL HAYATA HAZIRLAYAN BİR EĞİTİM ÖĞRETİM SİSTEMİMİZ VAR"

Beykoz Üniversitesi'ni seçecek öğrencilere üniversite hakkında bilgi veren Prof. Dr. Durman, şunları ekledi:

"Biz ciddi anlamda yükseköğretimde deneyimi olan bir ekibiz. Dolayısıyla üniversitemizin yeni kurulmuş olmasının şöyle bir avantajı var; üniversitemiz güncel gelişmeleri göz önünde bulundurarak tasarlandı ve kuruldu. Bizi diğer üniversitelerden ayıran en önemli farklılık, öğrencilerimizi profesyonel hayata hazırlayan bir eğitim öğretim sistemimiz var. Bunun 5 temel ayağı var ancak 2 tanesini farklı olduğu için anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi iş dünyasıyla çok yakın bir iş birliği içerisinde eğitim öğretim veriyoruz. Derslerimize iş dünyasından hocalarımız katılıyor. Diğer taraftan öğrencilerimiz programlarımızda en az 1 yarıyıl uzun staj dediğimiz iş yerinde uygulama yapıyorlar. 7+1, 3+1 eğitim modeliyle öğrenci o dönem okula gelmiyor, tamamıyla ilgili oldukları bir iş yerinde staj yapıyorlar. Dolayısıyla bunun inanılmaz faydalarını görüyoruz. Öğrencilerimiz böylelikle iş dünyasını, eğitim gördükleri alanda sektörü tanıyorlar, problemleri görüyorlar. Bunu eğitimleriyle birleştirerek de kendileri için daha fazla bir öğrenme imkanı yaratıyorlar."

"İŞVERENLER DE ÖĞRENCİLERİ BU SÜREÇ İÇERİSİNDE TANIYOR"

7+1, 3+1 modelinin okulun son döneminde uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Durman, "Bu durumda öğrencilerin iş bulma imkanları da çok oluyor. İşverenler de öğrencileri bu süreç içerisinde tanıyor ve beğendikleri öğrencilere de iş imkanı sunuyorlar. Gerçekten kazan-kazan ilişkisine dayalı bir uygulama. İkincisi ise Yetkinlik Geliştirme Programı, öğrencilerimiz okula başladıkları yıldan itibaren mezun olana kadar üniversitemizin belirlemiş olduğu yetkinliklerle ilişkili öğrenme faaliyetlerini sürdürüyor, dersler alıyorlar. Mezun olduklarında kendilerine bu yönde sertifika veriyoruz. Gerçekten sektörün istediği istihdam niteliklerine sahip mezunlar veriyoruz. Üniversitemizde istihdam oranının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 90'ı mezun olur olmaz istihdam ediliyor veya girişimci olarak kendi işlerini kuruyorlar. Bu anlamda yüksek bir oranımız var" dedi.

"ERASMUS DIŞINDA AMERİKA VE KANADA'DA İKİLİ ANLAŞMALARIMIZ VAR"

Avrupa'daki üniversitelerle Erasmus anlaşmaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Durman, "Eğitim öğretim yaklaşımlarımızdan bir tanesi de öğrencilerimizin en az 1 yarıyıl yurt dışında bulunmaları. Avrupa'daki birçok üniversite ile Erasmus anlaşmamız var. Erasmus dışında Amerika ve Kanada'da ikili anlaşmalarımız var. Dolayısıyla öğrencilerimizin kendilerini uluslararası ortamda geliştirmeleri, farklı kültürleri tanımaları açısından son derece önemli" diye konuştu.

"ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNİ SON DERECE ÖNEMSİYORUZ"

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda (TÜMA 2023) Beykoz Üniversitesi 74 Vakıf Üniversitesi arasında 15'nci sırada yer aldı. Araştırma sonucunu değerlendiren Prof. Dr. Durman, şunları ekledi:

"Bu 2018 yılından beri yapılan bir araştırma. Üniversitelerde öğrencilerin memnuniyetini ölçen bağımsız bir grup tarafından yapılan ve katılımın da oldukça yüksek olduğu bir araştırma. Üniversitemiz ilk yıllardan itibaren öğrenci memnuniyeti çok yüksek olan bir üniversitelerden biri, öğrenci memnuniyetini son derece önemsiyoruz. Bunun sonuçlarını da bu araştırmalarda görüyoruz. Vakıf üniversiteleri içerisinde bu yıl 15'inci sırada yer aldık" diye konuştu.

Beykoz Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, aday öğrencilerin tercih ve tanıtım günleri düzenleyen üniversiteleri ziyaret ederek bilgi almalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Beykoz Üniversitesi 27 Temmuz-8 Ağustos tercih dönemi boyunca 09.00-18.30 arasında haftanın her günü Kavacık Yerleşkesi'nde uzman tercih danışmanlarıyla adaylara destek oluyor.