Uzmanından "Nefes darlığı yaşıyorsanız astım olabilirsiniz" uyarısı - Haberler

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülfem Çelik, nefes darlığı, öksürük ve hırıltı şikayeti yaşayanların astım olabileceğini belirterek en kısa zamanda doktora gidip hastalığı kontrol altına almaları gerektiğini söyledi.

Türk Toraks Derneği tarafından "Dijital çağda akciğer sağlığı" temasıyla düzenlenen 25. Yıllık Kongresi, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Kongreye katılan Çelik, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon astımlı hasta varsayıldığını ancak takipte olan hasta sayısının daha az olduğunu belirtti.

Astım olan birçok kişinin sağlık kuruluşlarına başvurmadığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Bir kişi nefes darlığı, öksürük ve hırıltı şikayetleri yaşıyorsa ve bunlar toz, sigara dumanı, gribal enfeksiyon, ilaç, stres, üzüntü gibi faktörlerin peşinden çıkıyorsa, ailesinde de astım öyküsü varsa mutlaka bir alerji ya da göğüs hastalıkları uzmanına gitmelidir. Astım olmayabilir ama olma ihtimali de göz önünde bulundurmalıdır."

Astım tedavisinde ilaç kullanıldığını aktaran Çelik, hastaya düşük dozda kortizon içeren formda ilaçlar verildiğini kaydetti. İlaçların doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Türkiye olarak tedavide çok iyi noktadayız. Dünyada olan bütün ilaçlar Türkiye'de de var. Avrupa'da bir hasta nasıl tedavi ediliyorsa ülkemizde de aynı şekilde tedavi uygulanıyor." dedi.

Astımın kişiden kişiye farklılık gösterdiğini ifade eden Çelik, tedavinin de hastanın şikayetlerine göre uygulandığını belirtti.

İlaç tedavisi ile astımı kontrol altına aldıklarını dile getiren Çelik, insanların daha rahat uyuyabildiklerini, günlük aktivitelerini yapabildiklerini kaydetti. İlaç tedavisinin doktora sorulmadan kesilmemesi gerektiğine işaret eden Çelik, hastaların da kendilerini etkileyen ev tozu, polen, kedi, köpek gibi unsurlardan korumaları gerektiğini bildirdi.