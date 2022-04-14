Uzmanından kalp damar hastalıklarından korunmak için öneriler

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Yiğit Tanrısever, basit önlem ve yaşam tarzı değişiklikleri ile düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebildiğini bildirdi.

Tanrısever, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kalp damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam ettiğini belirtti.

Kalp damar hastalıklarının büyük bölümünün uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla önlenebileceğine işaret eden Tanrısever, şöyle devam etti:

"Değiştirilemeyen risk faktörlerine hiçbir önlem alamayacağımız bir gerçektir. Cinsiyet, yaş ve genetik miras değiştiremeyeceğimiz risk faktörleridir. Ancak alacağımız birkaç basit önlem ve yaşam tarzı değişiklikleri ile düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlası önlenebilmektedir. Aşırı kalori alımının azaltılması ve tuz tüketiminin önlenmesi ile hayvansal yağ alımının azaltılarak bitkisel yağların, taze sebze, meyve, liften zengin yiyeceklerin ve özellikle de balığın daha çok tüketildiği bir diyetin benimsenmesi çok önemlidir. Şekerli, unlu hazır besinler ve işlenmiş karbonhidratlardan uzak durulması çok önem arz etmektedir."

Şişmanlık ve hareket azlığının kalp damar hastalığında ölümlerin korkutucu artışından sorumlu olduğuna dikkat çeken Tanrısever, "Bu mücadele de toplum düzeyinde çok önemlidir. Günde en az 30 dakika yapılacak yürüyüş, egzersiz, koşu, yüzme gibi açık havada yapılacak spor ve aktiviteler, kalp kasının oksijenlenmesini artırmasının yanı sıra kişinin ideal kilosuna ulaşmasına, kolesterol düzeyinin düşmesine, kan basıncının kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Açık havada yapılan spor aktiviteleri kişinin stres düzeyini azaltması açısından da çok önem arz etmektedir. Sporun, tek başına birden çok önlenebilir ve kontrol altına alınabilir risk faktörünü kontrol altına alınmasında etkili olduğu ortadadır." ifadelerini kullandı.

Tanrısever, sigara kullanımının bırakılmasıyla kalp damar hastalıkları riskinin azaldığının kanıtlandığını aktararak, sigaranın bırakılması sonrası kalp damar hastalıkları riskinin 10 yıl içinde azalarak hiç içmeyenler seviyesine indiğini, kalp krizi geçirenlerde sigaranın bırakılmasıyla krizin tekrarlama riskinin yarı yarıya azaldığını kaydetti.

Gökhan Yiğit Tanrısever, kalp damar hastalıklarında erken tanı ile önleyici tedbirlerin insan hayatına entegre edilmesi sayesinde dolaşım sistemine bağlı ölüm oranlarının ciddi oranda azaldığını belirtti.