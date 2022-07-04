Uzmanından 'güneş kremi' uyarısı

Uzmanlar yaz mevsiminde zararlı güneş ışınlarından korunmanın daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Sezin Ünlü Açıkel, güneş koruyucu krem seçerken cilt tipine uygun ürün tercih etmenin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Sezin Ünlü Açıkel, yoğun güneş ışığına maruz kalınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Güneş kremi kullanımının önemine de değinen Dr. Açıkel, krem seçerken de cilt yapısına ve özelliklerine uygun ürünlerin tercih edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Konu hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Dr. Açıkel, "Öncelikle tabii ki sadece cilt hastalıkları olanların değil tüm insanlarımızın güneşten korunması gerekiyor. Çünkü güneşin her ne kadar faydalı yönde etkileri olsa da bir takım zarar verici etkileri de var. Özellikle çocuk yaş grubunda güneşten korunma son derece önemli. Çünkü cilt kanserleri açısından erken dönemde olan ciddi güneş yanıkları ciddi risk oluşturmakta" ifadelerini kullandı.

"ULTRAVİYOLE İNDEKSİ EĞER 2 İLE 8 ARASINDA İSE GÜNEŞTEN CİDDİ MANADA KORUNMAK GEREKİYOR"

Özellikle tatile giden erişkinlerin ve çocukların güneşten etkin bir şekilde korunmaları gerektiğine dikkat çeken Açıkel, "Ultraviyole (UV) indeksi adı verilen güneşin yakıcı ve hasar verici etkisinin ne derece yakıcı ve hasar verici olduğunu gösteren bir değer var. Bu birtakım özel hesaplamalarla bulunuyor. Şu anda günümüzde çok kolay bir şekilde telefonlarımızdaki hava durumu uygulamaları üzerinden ultraviyole indeksini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu ultraviyole indeksi eğer 2 ile 8 arasında ise güneşten ciddi manada korunmak gerekiyor. Özellikle 6'nın üstündeki değerlerde ve mümkün oldukça sabah saat 10 ile öğleden sonra 16 saatleri arasında dış ortama çok fazla çıkmamak gerekiyor. 8'in üzerinde ise zaten bu ultraviyole indeksinin çok yüksek olduğunu ve çok ciddi yıkıcı hasarlar bırakabileceğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

"HER DENİZE HAVUZA GİRİP ÇIKILDIKTAN SONRA GÜNEŞTEN KORUYUCULARIN YENİLENMESİ GEREKİR"

Güneşten korunmak için yapılması gereken en önemli şeyin cilt tipine uygun bir güneş koruyucu krem kullanılması olduğunun altını çizen Dr. Açıkel, "Çok kolay bir şekilde yanabilen çok kolay cildinde kızarıklık oluşan daha açık renk tipine sahip kişilerin özellikle 50 faktörlü güneş kremi kullanması, ürünlerin mümkünse eczaneden temin etmesi daha uygun. Tabii ki Güneş koruyucunun miktarı da önemli genellikle yüz bölgesi için bir tatlı kaşığı kadar kollar için ise ikişer tatlı kaşığı kadar koruyucu krem kullan kullanılması önemlidir. Güneşten koruyucu kremler dış ortama çıkmadan yarım saat önce kullanılmalı ve 3- 4 saatte bir yenilenmesi gerekmekte. Ancak tatile gittiğimizde her denize havuza girip çıkıldıktan sonra güneşten koruyucuların yenilenmesi gerekir" açıklamasında bulundu.

"YAZ SÜRECİNDE GÜNEŞTEN KORUYUCU KREMLERİNİ DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE AKSATMADAN KULLANMALARI GEREKİYOR"

Cilt hastalığı olanlara da uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Sezin Ünlü Açıkel, "Halk arasında Gül hastalığı denilen cilt hastalığı, güneş alerjisi, birtakım güneş hassasiyetini seyreden romatolojik hastalıklar da güneşin etkisi ile mevcut lezyonlarında alevlenmeler görebiliyoruz. Bu kişilerin mümkün oldukça bu bayram sürecinde yaz sürecinde güneşten koruyucu kremlerini düzenli bir şekilde aksatmadan kullanmaları gerekiyor. Ancak bazen duyarlı kişilerde sadece güneşten koruyucu yeterli olmuyor. Bu kişilerin aynı zamanda öğlen saatlerinde mümkün olduğunca kapalı ortamlarda bulunmaları, güneş gözlüğü ve şapka kullanmaları, gün içerisinde denize girmek istediklerinde de vücut bölgesinde lezyonları varsa UV korumalı mayoları tercih etmeleri daha doğru olacaktır" diye konuştu.

"GÜNEŞTEN KORUYUCU SEÇERKEN ÖNCESİNDE BİR DERMATOLOĞA MUAYENE OLUP CİLT TİPİNİZE UYGUN BİR GÜNEŞTEN KORUYUCU ALIP KULLANMANIZDA FAYDA VAR"

Güneş kremi seçiminin çok çok önemli olduğunu vurgulayan ve konunun altını özellikle altını çizen Dr. Açıkel, "Çok sayıda güneş koruyucu var. Bunlardan bir kısmı eczanelerde satılan doktor tavsiyesiyle hastalara verilen ürünlerken bir kısmı da işte hem marketlerde satılabiliyor hem de bayilik şeklinde insanların evde satışa sunduğu ürünlerde olabiliyor. Bu ürünlerde ne yazık ki özellikle eczane dışında satılanlar çok da sağlığa uygun ürünler olmuyorlar. Her ne kadar bitkisel temiz içerikli sağlığa bir zararları yok gibi pazarlansalar da aslında güneşten koruyucu etkileri neredeyse yok denecek kadar azdır. Mutlaka güneşten koruyucu seçerken öncesinde bir dermatoloğa muayene olup cilt tipinize, eğer varsa cilt hastalığınıza özel bir güneşten koruyucu alıp kullanmanızda fayda vardır" şeklinde konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel