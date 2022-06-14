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Uzmanından ebeveynlere "karne" uyarısı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Uzmanından ebeveynlere 'karne' uyarısı

Medicana Sivas Hastanesinde görevli uzman psikolog Begüm Özkaya, karnesi kötü öğrenciye yanlış yaklaşımın gelecekteki eğitim hayatını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Medicana Sivas Hastanesinde görevli uzman psikolog Begüm Özkaya, karnesi kötü öğrenciye yanlış yaklaşımın gelecekteki eğitim hayatını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamayla yaklaşan karne dönemi öncesi öğrenci velilerine yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Karnelerin derslerdeki başarının tek göstergesi olmadığını belirten Özkaya, "Aynı zamanda derslere katılımın, arkadaş ve öğretmenleri ile olan ilişkisinin, ilgi duyduğu ve duymadığı derslerin, okula ve öğrenmeye yönelik tutumunun da bir göstergesidir. Bu anlamda, çocuklar karne aldıkları zaman, sadece notların üzerinde durmak çocuğun diğer özelliklerini görmemizi engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

Özkaya, velilerin başarısız karnelerden dolayı çocuklarının yanında tartışmamaları gerektiğine de dikkati çekerek, bu durumun özellikle ilköğretim çağındaki çocukların depresif ve mutsuz bir yapıya bürünmesine yol açtığını vurguladı.

Özkaya, anne ve babaların izlemesi gereken yolları ise şöyle sıraladı:

"Onları takdir ederek konuşmaya başlanmalıdır. Daha sonra kötü notların nedenleri araştırılmalı ve bu durumu düzeltmek için neler yapılabileceğine çocukla birlikte karar verilmelidir. Çocuğunuzun karnesini başkalarına karşı bir övünme ya da utanma nedeni olarak kullanılmamalıdır. Bazı aileler öncelikle maddi ödüle yönelebilir. Çocuğun en çok istediği oyuncak, bisiklet, bilgisayar oyununu almayı tercih edebilirler. 'Aferin' demek, tebrik etmek gibi ilk ödül sözel olmalıdır. Ondan sonra yaşına uygun maddi ödüller de alınabilir. Tabi maddi değeri yüksek hediyelerin öğrenme ve okul başarısına hiçbir katkı sağlamadığı unutulmamalıdır."

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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