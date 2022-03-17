Uzmanından e-spor oyuncularına yönelik 5 tavsiye

Oyun dünyasının hem bilgisayar hem de mobil dünyadaki yükselişi e-spor dünyasını ortaya çıkardı. Popülerliği ve prestiji hızla artan e-spor dünyasında başarılı bir oyuncu olmak için bazı alışkanlıklara sahip olmak gerekiyor. SteelSeries Türkiye Ülke Müdürü İlkay Tepe e-spor oyuncusu olmadan önce edinilmesi gereken 5 alışkanlığı paylaştı.

Gelişen teknoloji ve eğlence sektöründeki büyüme oyun sektörüne olan talebi arttırdı. Oyun sektöründe gözlemlenen artış aynı oranda oyun ve oyuncu sayısındaki artışı da beraberinde getirdi. Oyun sektörünün hızla gelişmesi 'Elektronik Spor' olarak bilinen e-spor alanının ortaya çıkmasını sağladı. Profesyonel bilgisayar ve mobil oyuncuların rekabet ettiği e-spor dünyasının piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde seyrediyor.

E-spor dünyasının dünya genelinde öneminin artması e-spor oyuncusu olmak için gereken yetkinlikleri merak konusunu haline getiriyor. İlkay Tepe, e-spor dünyasında başarılı bir oyuncu olmak için edinilmesi gereken 5 alışkanlığı paylaştı.

HER ŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK

"Başarılı olmanın birinci koşulu beden ve zihin sağlığının korunmasından geçer" diyen Tepe, "E-sporcu olma süreciniz yoğun ve uzun bir süreç olacağı için mümkün olduğunca pratik yapma saatleriniz ile egzersiz yapma saatlerinizi dengede tutmalısınız. Profesyonel e-spor oyuncularının büyük çoğunluğu düzenli aralıklarla egzersiz yaparak ya da sağlıklı beslenerek beden sağlıklarını koruyor. E-spor oyuncusu olmadan önce egzersiz ve antrenman alışkanlıklarınızı doğru bir şekilde yöneterek başarılı e-spor oyuncusu olabilirsiniz" dedi.

DOĞRU ANTRENMAN PROGRAMINI PLANLAYIN VE UYGULAYIN

Doğru antrenman programı oluşturmanın önemli bir kriter olduğunu belirten İlkay Tepe, "Profesyonel e-spor turnuvalarına katılmadan önce doğru antrenman programını oluşturmak, başarılı olma yolundaki önemli unsurlardan biridir. E-spor dünyasında birçok rakip ile yarışacağınız için gününüzü doğru antrenman programına entegre etmelisiniz. Ayrıca oyun sektöründe el ve göz koordinasyonu becerilerinin gelişmiş olması önemlidir. Doğru bir antrenman programıyla birlikte vücut koordinasyonlarınızı geliştirebilirsiniz" diye konuştu.

TAKIM ÇALIŞMASINA ÖNEM VERİN

Bireysel çalışmanın yanı sıra takım çalışmasının da önemli katkılar sunacağına dair görüşlerini paylaşan Tepe, "Birçok sporda olduğu gibi e-spor ve oyun dünyasında da takım çalışmaları yapmak birçok avantajı beraberinde getirir. Bu nedenle e-spor oyuncusu olmadan önce bireysel antrenmanların yanı sıra takım içerisindeki ekip arkadaşlarınız ile gerekli antrenmanları düzenli olarak yapmanız gerekir. Takım çalışmaları sayesinde motivasyonunuzu artırabilir, karar verme yetilerinizi güçlendirebilirsiniz. Bununla birlikte takım içerisinde yapacağınız yarışmalar, eksik olduğunuz alanları fark edebilmenizi sağlar" açıklamasında bulundu.

OYUN TOPLULUKLARINA KATILIN VE İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRİN

Oyun sektöründeki iş birliklerinin kişisel gelişimi desteklediğini aktaran Tepe, "E-spor oyuncusu olmadan önce seçilen oyun ile ilgili kapsamlı araştırma yapmak, oyunun detaylarına sahip olmak ve temellerini öğrenmek gerekir. Oyun ile ilgili gereken bilgiyi çeşitli içeriklerden sağlayabileceğiniz gibi ilgilendiğiniz oyunun topluluklarına da katılabilirsiniz. Oyun toplulukları ilgi duyduğunuz oyun hakkında bilgi almanızı sağlarken, oyun sektöründeki isimlerle iş birliği içerisinde olmanızı sağlar. E-spor sektöründe kendi becerileriniz kadar sektörden önemli isimlerle iş birliktelikleri oluşturmak da oldukça önemli bir husustur" dedi.

KENDİNİZE EN UYGUN GAMİNG EKİPMANLARI KEŞFEDİN

"E-spor oyuncusu olmadan önce pratik yapmak, oyuncu topluluklarına katılmak, antrenman yapmak ve takım içerisinde çalışmak bireysel olarak edinmeniz gereken alışkanlıklardan bazılarıdır" diyen Tepe şöyle devam etti:

"Bireysel alışkanlıklarınızı edindikten sonra e-spor sektöründe en az sporcu kadar büyük öneme sahip olan oyuncu ekipmanlarınızı oluşturmanız gerekir. Seçeneklerinizi değerlendirirken oyun performansınızı olumlu anlamda etkileyecek ekipmanları seçmelisiniz. Oyuncu ekipmanları ağırlık, boy, performans ve dayanıklılık açısından birçok seçeneğe sahiptir.

"E-spor turnuvaları yoğun ve uzun antrenmanlar sonucunda sonuç alabileceğiniz bir alandır. Bu nedenle oyuncu mouse'u tercih ederken dikkat etmeniz gereken ilk unsur ergonomik kullanım avantajı sunan mouse'lar olmalıdır. El yapınızı doğru bir şekilde destekleyen oyuncu mouse'ları uzun vadede sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Ergonomik mouse'lara öneri olarak SteelSeries markasının Rival 5 modeli tercih edilebilir. Ek olarak, tuş hassasiyeti özelliği (DPI) de Espor oyuncuları için büyük önem taşıyan bir özelliktir.

"Verim ve performansı arttırmaya yönelik bir diğer önemli unsur ise oyuncu klavyeleridir. Oyuncu klavyelerini tercih ederken tuş hassasiyetine ve tuş renklendirmelerine dikkat etmek gerekir. SteelSeries markasının APEX 3 TKL modeli sizin için iyi bir tercih olabilir.

Oyuncu ekipmanları ile ilgili önemli olan son aksesuar ise oyuncu kulaklıklarıdır. Oyuncu kulaklıkları başta kulak sağlığını hedef alarak üretilmelidir. Bununla birlikte, Stereo özelliği olan oyuncu kulaklıklarında oyuncular ortam seslerine doğrudan hakim olabiliyor. SteelSeries markasının Arctis Prime Stereo kulaklığı eşsiz bir oyun deneyimine erişmek isteyen E-spor oyuncuları tarafından tercih edilebilir."