Uzmana Göre İspanya'nın Çin'e Zeytinyağı İhracatı 2022'de Arttı

Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 17.000 ton olan İspanya'nın Çin'e zeytinyağı ihracatı bu yılın ilk altı ayında 20.000 tona yükseldi.

Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 17.000 ton olan İspanya'nın Çin'e zeytinyağı ihracatı bu yılın ilk altı ayında 20.000 tona yükseldi.

İspanya Zeytinyağı Üreticileri Birliği yöneticisiTeresa Perez, Çarşamba günü Xinhua ile gerçekleştirdiği röportajda, söz konusu zaman diliminde fiyatlarda artış yaşandığı için bunun değer olarak yüzde 46 yükselişe tekabül ettiğini söyledi.

Perez'in başında bulunduğu birlik, İspanya'nın zeytinyağı üreticilerinin çıkarlarını temsil ediyor ve ürünlerinin yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımını yapıyor.

Perez birliğin, "İspanyol Zeytinyağı. Yeni Trend" şeklindeki yeni kampanyasının zeytinyağının sağlığa faydalarını tanıtmayı ve aynı zamanda bu ürünün sürdürülebilir olduğunu ve hatta İspanya'daki milyonlarca zeytin ağacı sayesinde iklim değişikliyle mücadeleye yardımcı olabileceğini göstermeyi amaçladığını söyledi.

SES 1 (İspanyolca): TERESA PEREZ, İspanya Zeytinyağı Üreticileri Birliği yöneticisi:

"Sağlığa ve gezegene önem veren kaliteli bir ürün."

Bu yıl, sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak ve kurak yazını geçiren İspanya'da iklim değişikliği gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Ülkenin güneyinde bulunan Endülüs Tarım-Gıda Kooperatifleri'ne göre, bölgenin zeytin üretiminin bu yıl, 2021 yılındaki 1,15 milyon tondan yaklaşık 700.000 tona, ülke düzeyinde ise 1,5 milyon tondan 900.000 tona gerilemesi bekleniyor.

SES 2 (İspanyolca): TERESA PEREZ, İspanya Zeytinyağı Üreticileri Birliği yöneticisi:

"Bir değişim durumundayız çünkü üretim İspanya'da yaşanan kuraklıktan çok kötü etkilendi. Büyük üreticiler üretimde yüzde 47 dolayında bir düşüşten bahsediyor."

Perez buna karşın, 2022 yılında üretimdeki bu düşüşün, 400.000 ton dolayındaki mevcut stoklar nedeniyle ne İspanya'da ne de İspanya dışında zeytinyağı sıkıntısı yaşanacağı anlamına gelmediğini belirtti.

SES 3 (İspanyolca): TERESA PEREZ, İspanya Zeytinyağı Üreticileri Birliği yöneticisi:

"Bu yılki 800.000 ila 900.000 ton arasındaki hasat ve yaklaşık 400.000 ton stokla birlikte pazara yeterli tedarik sağlayacak hacme sahip olacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)