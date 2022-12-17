Uzman: Yaşlıların Korunması ve Altta Yatan Tıbbi Durumları Olan Hastalar Kovid-19 Kontrolünde Öncelikli

TİANJİN, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'de tanınmış bir tıp uzmanı, Kovid-19 salgınının zirve yaptığı bir dönemde yaşlıların ve altta yatan tıbbi durumları olan hastaların nasıl korunacağının öncelikli bir iş olduğunu söyledi.

TİANJİN, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'de tanınmış bir tıp uzmanı, Kovid-19 salgınının zirve yaptığı bir dönemde yaşlıların ve altta yatan tıbbi durumları olan hastaların nasıl korunacağının öncelikli bir iş olduğunu söyledi.

Çin Mühendislik Akademisi'nde akademisyen ve Geleneksel Çin Tıbbı uzmanı olan Zhang Boli bu açıklamasını, Xinhua ile bir röportajda yaptı.

Zhang, yeni koronavirüsün patojeneziteyi zayıflatma eğilimi göstermesine rağmen, Omicron varyantının yaşlıların ve altta yatan ciddi tıbbi durumları olan hastaların sağlığı için hala büyük bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Ülkede mevcut durumun da gösterdiği gibi, Omicron varyantının toplumda yayıldığına ve ayrıca şu an kış gribi ve soğuk algınlığı için en zirve mevsim olduğuna dikkat çeken Zhang, salgının önümüzdeki bir ila iki ay içinde zirveye ulaşmasını bekliyor.

Zhang, Beijing'deki mevcut salgında bulaşan türün, diğer bazı alt varyantlarla karşılaştırıldığında daha fazla bulaşabilirliğe ve bağışıklık sisteminden kaçınmak için gelişmiş özelliklere sahip Omicron alt varyantı BF.7 olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte Zhang, Omicron enfeksiyonundan korkmaya gerek olmadığını ve enfekte olan kişilerin çoğunun 7 ila 10 gün içinde tamamen iyileşeceğini söyledi.

Uzman ayrıca, halkın ilaçları doğru kullanması için yönlendirilmesi gerektiğini ve boşuna hastanede tedavi olma arayışından ve fazla miktarda ilaç kullanmaktan kaçınması gerektiğini de ifade etti.

Yeniden enfekte olma olasılığıyla ilgili olarak, yeni koronavirüsün güçlü bağışıklık sisteminden kurtulma özellikleriyle sürekli olarak mutasyona uğradığını ve şu anda yayılmakta olan Omicron türünün birden fazla alt varyantının olduğunun altını çizen Zhang, bu nedenle insan vücudunun Omicron'un tüm alt varyantlarına karşı tam bir bağışıklık bariyeri oluşturmasının zor olacağını vurguladı.

Az sayıda insanın yeniden enfekte olabileceğini söyleyen Zhang, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Yine de ikincil bir enfeksiyon olasılığının, enfekte kişinin bağışıklığı ve virüsün gücü ile ilgili olarak kişiden kişiye değiştiğine işaret eden Zhang, genel olarak ikinci bir enfeksiyonun semptomlarının ilkinden çok farklı olmadığını söyledi.

Bir kişiye aynı koronavirüs alt varyantı bulaştığı takdirde ikinci enfeksiyonun birinciden daha az şiddetli olacağını belirten Zhang, bu nedenle, insanların bir enfeksiyondan kurtulduktan sonra bile uygun kişisel korunma önlemleri almaları gerektiğini bildirdi.