Uzman: Xbb Alt Varyantları Çin'de Hakim Varyant Değil

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (Çin CDC) bir uzmana göre, Kovid-19'un Omicron XBB alt varyantları Çin'de hakim alt varyantlar haline gelmedi ve mevcut aşamada ülkede büyük ölçekli bir salgına yol açmayacak.

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (Çin CDC) bir uzmana göre, Kovid-19'un Omicron XBB alt varyantları Çin'de hakim alt varyantlar haline gelmedi ve mevcut aşamada ülkede büyük ölçekli bir salgına yol açmayacak.

Çin CDC'ye bağlı Ulusal Viral Hastalıklar Kontrol ve Önleme Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Chen Cao bu bilgiyi, Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından Pazar günü düzenlenen bir basın toplantısında paylaştı.

İthal XBB alt varyantlarının yol açtığı artan risklere dikkat çeken Chen, yakın zamanda BA.5.2 ve BF.7 alt suşları ile enfekte olmuş kişilerin ürettiği antikorların bu kişileri XBB alt varyantlarından belli ölçüde koruyacağını söyledi.

Chen, bu arada Çin'in yeni koronavirüs varyantlarına karşı izleme sistemini daha da güçlendirdiğini ve hedefli mücadele planları hazırladığını belirtti.