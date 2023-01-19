Uzman: Türkiye, Yağış Eksikliği Nedeniyle Şiddetli Kuraklıkla Karşı Karşıya

Türk uzman, Türkiye'deki yağış eksikliği ve alışılmadık derecede ılık geçen kış ortamında, ülke topraklarının çoğunda ciddi kuraklık dönemi yaşandığı konusunda uyardı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek Xinhua'ya yaptığı açıklamada, özellikle son üç ay içindeki yağışların, Türkiye'nin her bölgesinde yıllardır kaydedilen ortalamanın en az yüzde 50 altında olduğunu belirtti.

Tek, Türkiye'nin yer aldığı Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğinin etkileri yüzünden kurumakta olduğunu söyledi.

SES 1 (Türkçe): ADİL TEK, İstanbul Kandilli Meteoroloji Gözlemevi Laboratuvarı Başkanı:

"Özellikle son üç aydır düşen yağışlar, uzun yılların ortalamalarına baktığımızda, ortalamaların yüzde 50 altında, yani hemen hemen tüm bölgeler için geçerli bu.

Ağırlıklı olarak da, kuraklığın yüzdeliğinin daha fazla olduğu yer Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de kuraklık hat boyuta çıkmış durumda.

Örneğin İstanbul için uzun yıllar ortalaması 100-105 kilogram civarında iken, bu İstanbul için 40-50 kilogramlar civarında şu anda İstanbul'a düşen yağış.

Ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Son üç aydır yağışlar ortalamanın çok çok altında kaldı. Zaten bunu baraj seviyelerindeki doluluk oranlarından rahatlıkla görebiliyoruz."

SES 2 (Türkçe): ADİL TEK, İstanbul Kandilli Meteoroloji Gözlemevi Laboratuvarı Başkanı:

"Musluktaki suyu tasarruflu kullanalım. Bunlar en basit yapılması gereken şeyler. Bunlar olmazsa olmazlar. Ama en önemlisi her bir kullandığımız ürünün üretiminde kullanılan suyu tasarruf etmemiz gerekiyor. Dengeli tüketim yapmak gerekiyor. İhtiyacımızdan fazlasını tüketmemek gerekiyor. Bunun için bir toplumsal mutabakat oluşması gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor. (XHTV)