Uzman onbaşıdan mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzman onbaşıdan mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:

Uzman onbaşıdan mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında eğitimini tamamlayan Uzman Onbaşı Salim Uyanık, tören sonrası kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Uzman onbaşıdan mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında eğitimini tamamlayan Uzman Onbaşı Salim Uyanık, tören sonrası kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreninde sürpriz evlilik teklifi gerçekleşti. Eğitimini başarıyla tamamlayan Uzman Onbaşı Salim Uyanık, silah arkadaşlarının yardımıyla 1.5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklifi organize etti. Arkadaşlarına 'yerinde say' komutu veren Uyanık, "Deniz Salim ile evlenir misin?" sesleri arasında kız arkadaşı Deniz Eğilmez'in önünde eğilip yüzüğü uzatarak evlilik teklifinde bulundu. 'Evet' cevabını alan uzman onbaşı, yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktıktan sonra büyük sevinç yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Safranbolu, Jandarma, Komando, Evlilik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title