Uzman müfettişler, Zonguldak'ta maden ocağındaki kazayı araştırmak üzere olay yerine ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili araştırma yapmak üzere uzman müfettişlerin olay yerine ulaştığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili araştırma yapmak üzere uzman müfettişlerin olay yerine ulaştığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte vefat eden işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yaralı işçilere de acil şifa dileğinde bulunan Işıkhan, "Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir." ifadelerini kullandı.