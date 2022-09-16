Uzman: Kuveyt, Uzay Araştırmalarında Çin ile İşbirliği Yapmak İstiyor

KUVEYT, 16 Eylül (Xinhua) -- Kuveyt'in ulusal uydu projesinin Proje Müdür Yardımcısı ve Operasyon Müdürü olan Ahmed Al-Kandri, yakın tarihli bir röportajda, ülkenin ulusal uydu ekibinin uzay projeleri ve bilimsel araştırmalarda Çin ile işbirliği yapmayı dört gözle beklediğini söyledi.

KUVEYT, 16 Eylül (Xinhua) -- Kuveyt'in ulusal uydu projesinin Proje Müdür Yardımcısı ve Operasyon Müdürü olan Ahmed Al-Kandri, yakın tarihli bir röportajda, ülkenin ulusal uydu ekibinin uzay projeleri ve bilimsel araştırmalarda Çin ile işbirliği yapmayı dört gözle beklediğini söyledi. Al-Kandri, Çin'i uzay araştırmalarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak övdü ve Çin ile işbirliği içinde bilgi ve beceri alışverişi yapmayı umduğunu söyledi. Ahmed Al-Kandri'ye göre, Kuveyt'in milli uydu ekibi, Kasım ayında fırlatılacak ilk Kuveyt uydusu kuwaitSAT1'in son testlerini tamamlamalarının ardından KuwaitSAT2'yi tasarlamaya başladı.

Shijian-6 05 uydularını taşıyan Uzun Yürüyüş-4B roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 10 Aralık 2021. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kuveyt Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi ve ulusal uydu projesinin direktörü Hala Al-Jassar, yaklaşık 300.000 Kuveyt dinarına (yaklaşık 970.000 ABD doları) mal olan kuwaitSAT1 projesini "bilim, çevre ve doğa olayları çalışmaları alanında bir kilometre taşı" olarak övdü. kuwaitSAT1, yüksek kaliteli, yüksek teknolojili bir kamera tarafından yakalanan bir mikro görüntü aracılığıyla kıyıların ve adaların incelenmesi için bilgi sağlayacak. Al-Jassar, uydunun çeşitli şehir ve bölgelerin fotoğraflarını çekerek mühendislik ve çevre çalışmalarına fayda sağlayacağını söyledi. Al-Jassar'a göre, uydu kamerasının verileri ve fotoğrafları fırlatmanın ardından üç ay boyunca test edilecek.