Uzman: İsveç'te Enerji Durumu Gelecek Kış 'Daha da Kötü' Olabilir

STOCKHOLM, 27 Kasım (Xinhua) -- İsveç Enerji Ajansı'ndan bir uzman Cumartesi günü ülkedeki enerji durumunun önümüzdeki kış daha da kötü olacağı konusunda uyardı.

STOCKHOLM, 27 Kasım (Xinhua) -- İsveç Enerji Ajansı'ndan bir uzman Cumartesi günü ülkedeki enerji durumunun önümüzdeki kış daha da kötü olacağı konusunda uyardı.

Ajansın arz güvenliği başkanı Anders Wallinder'in açıklamaları Dagens Nyheter gazetesinde yer aldı. Wallinder'e göre, zaten olağanüstü yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya olan İsveçlileri önümüzdeki kış daha da yüksek fiyatlar bekliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın bir sonucu olarak Avrupa, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını en aza indirmeye çalışıyor. Çatışma öncesinde Avrupa'da tüketilen doğalgazın yüzde 40'ı Rusya'dan ithal ediliyordu.

Gazetenin haberine göre, Rusya'ya bağımlılığı bitirmek isteyen Avrupa 2023/2024 kışından önce Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarına bağımlı olacak. Bu seçenekse doğalgazdan çok daha pahalı, ayrıca mevcut sistem esas olarak doğudan ithalata dayalı ve başka yönden gelen sevkiyatlar için terminallerin değiştirilmesi gerekliliği gibi pratik zorlukları bulunuyor.

Wallinder, "Bu çözülecek ama sorunsuz olmayacak" dedi.

İsveç Enerji Ajansı'na göre, diğer birçok Avrupa ülkesinin aksine, İsveç'in gaza bağımlılığı çok az. Doğalgaz, kullanılan toplam enerjinin sadece yüzde 3'ünü oluşturuyor. Ancak Dagens Nyheter gazetesi, İsveç enerji şebekesinin Avrupa'nın geri kalanıyla bağlantılı olması nedeniyle İsveç'in, özellikle de ülkenin güney bölgelerinin yüksek enerji fiyatlarından etkilendiğini yazdı.