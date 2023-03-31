Uzman Estetisyen Zübeyir Dalmış: Cildinizi tanıyın!

Cildimizi tanımanın önemine değinen Uzm. Estetisyen Zübeyir Dalmış; bu konunun sağlıklı bir cilt yapısının oluşmasında kritik bir etkiye sahip olduğu ifade etti. Yeni nesil cilt bakım yöntemlerine dair kapsamlı bilgiler paylaşan Dalmış; ''cilt analizi sonrasında cilt bakımının yapılmasının gerektiğini'' vurguladı! İşte Uzm. Estetisyen Zübeyir Dalmış'ın cilt bakımına dair aktarmış olduğu önemli ipuçları!

Cildimiz dış etkenlere karşı ilk savunma hattıdır. Bu nedenle cilt tipimizi ve özelliklerini bilmek ona daha iyi bakabilmemiz için çok önemlidir. Cilt tipimizi bilmek, cildimize uygun kozmetik ve makyajı seçmemize yardımcı olur. Bu şekilde tahrişe veya alerjiye neden olan ürünleri satın almaktan kaçınabiliriz. Akne veya kırışıklıklar gibi belirli bir sorunumuz varsa tedavileri seçmemize de yardımcı olur. Dolayısıyla cilt tipimizi tanıyor olmak; cilt sağlığı açısından kritik bir etliye sahiptir.

CİLDİMİZİ TANIMAK NE İŞE YARAR?

Cilt bakımı, sağlıklı bir cilt elde etmek ve genç görünümümüzü korumak için hepimizin uyguladığı kişisel, günlük bir ritüeldir. Peki, cildimizi tanımak ne işe yarar? Cilt tipimiz için en iyi ürünleri bulmamıza ve gelecekte güneşin neden olacağı hasarları önlememize yardımcı olur. Bu konunun önemine dikkat çeken Uzm. Estetisyen Zübeyir Dalmış; 4 farklı cilt tipinin bulunduğunu da vurguluyor.

CİLT TİPİNİ BİLMEK ÖNEMLİ

Cilt tipinizi bilmek önemlidir! Çünkü bu, bireysel ihtiyaçlarınız için doğru ürünleri seçmenize yardımcı olacaktır. Cilt tipi söz konusu olduğu zaman dört ana cilt tipi karşımıza çıkar. Bunlar; yağlı, normal, kuru ciltler, hassas ciltler olarak sıralanmaktadır. Bazı insanların yüzlerinde birden fazla cilt tipi vardır. Bu nedenle her bir tipin bir cilt bakım rejiminden ne gerektirdiğini anlamak önemlidir.

YAĞLI CİLDE SAHİPSENİZ DİKKAT!

Yağlı ciltler, cilt yüzeyinde, özellikle T bölgesi çevresinde (alın, burun ve çene) görülebilen büyük gözeneklere sahip olma eğilimindedir. Yağlı cilt ayrıca hormonlar veya diğer faktörler nedeniyle sebum üretimi arttığı için akne kırılmalarına ve siyah noktalara eğilimli olma eğilimindedir.

NORMAL CİLTLERE ÖZEL BAKIM GEREKİR

Normal ya da karma ciltler; ne kuru ne de yağlıdır. Ancak bu iki kategori arasında bir yerde bulunur. Normal cilt zaman zaman yağlı olabilirken, diğer zamanlarda nem seviyeleri veya sıcaklık değişiklikleri gibi çevresel faktörler nedeniyle kuru olabilir.

KURU VE HASSAS CİLTLER ÖZEL BAKIM GEREKTİRİR

Özellikle kuru ve hassas bir cildiniz varsa mutlaka bir uzmandan destek almanızı öneriyoruz. Böylece cilt tipinize uygun olan ürünleri tercih edebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki cilt bakım ürünlerini doğru bir şekilde tercih ediyor olmanız kuru ve hassas ciltlerin rahatlaması anlamına gelir.