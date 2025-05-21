Uzman Dr. Hamdi Oğrağ'ın Adı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Verildi

Antalya'da balkondan düşerek hayatını kaybeden Uzman Dr. Hamdi Oğrağ'ın adı, görev yaptığı hastanenin yenidoğan yoğum bakım ünitesine verildi.

Kepez Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan, Oğrağ'ın eşi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Oğrağ, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

İl Sağlık Müdürü Özkan, yaptığı konuşmada, Oğrağ'ın 2018 yılında Kepez Devlet Hastanesi yönetimi ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kurulmasında öncülük ettiğini belirtti.

Oğrağ'ın ünitenin her köşesinde emeği ve izlerinin bulunan dile getiren Özkan, "Doktor Oğrağ görev yaptığı süre boyunca yalnızca meslektaşlarının değil, ailesinin, hastalarının ve tüm sağlık camiasının gönlünde derin bir iz bırakmıştır. Kendisini sadece mesleki başarılarıyla değil insan sevgisiyle, alçakgönüllülüğüyle ve yardımseverliğiyle hatırlıyoruz." dedi.

Özkan, Oğrağ'ın adının hatırlanması ve yaşatılması için vefatının 40. gününde isminin hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine verildiğini ifade etti.

Başhekim Gürkan ise hastanede yoğun bakım uzmanı olarak görev yapan Hamdi Oğrağ'ı kaybetmenin hüznü içerisinde olduğunu kaydetti.

Oğrağ'ın, yenidoğan yoğun bakım ünitesini büyük bir özveriyle kurduğunu ve her detayında emeğinin bulunduğunu aktaran Gürkan, "Hastalarına ve insanlara karşı saygılı, sevgi dolu değerli arkadaşımızı rahmetle anıyoruz. Ona karşı olan vefa borcumuzu, adını ünitesinde yaşatarak bir nebze olsun yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konyaaltı ilçesinde 8 Nisan gece saatlerinde hastaneden gelen telefona cevap vermek için çıktığı 4. kattaki evinin balkondan düşen Oğrağ yaşamını yitirmişti.