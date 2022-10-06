Uzman: Çin'in Önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Pasifik Ada Ülkelerinin Sosyoekonomik Kalkınmasını Artırdı

Zhang Yongxing

SUVA, 6 Ekim (Xinhua) -- Fijili uzman Keshmeer Makun yakın geçmişte yaptığı açıklamayla Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin (BRI), son on yıllık dönemde sosyal ve ekonomik kalkınmalarını artırdığı için Pasifik ada ülkeleri tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Fiji'nin başkenti Suva'daki Güney Pasifik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Makun, Xinhua'ya verdiği özel söyleşide, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, BRI'nin güney ucunda yer alan ve artık Çin'in önemli ekonomik ve ticari ortakları haline gelmiş olan Pasifik ada ülkeleri dahil tüm dünyadaki katılımcı ülkeler ile Çin arasında kazan-kazan işbirliğine yönelik bir platform haline geldiğini ifade etti.

Makun, "Şu ana kadar 10 Pasifik ada ülkesi de dahil olmak üzere 149 ülkenin Çin'le diplomatik ilişkileri bulunuyor ve 32 uluslararası örgüt inisiyatife katıldı. Dünya yıllar içinde Çin'in Kuşak ve Yol üzerinde yer alan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerini genişletmesine tanık oldu" diye konuştu. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'na gönderme yapan BRI, Asya ile Avrupa ve Afrika'yı eski ticaret güzergahları boyunca birleştiren bir ticaret, yatırım ve altyapı ağı kurmayı amaçlıyor. Makun, "Çin ve bu ülkelerin işbirliklerini ilerletmesine yönelik önemli bir platform olan BRI, Kuşak ve Yol boyunca ortak çıkar ve karşılıklı menfaatlerle Çin ile ortakları arasındaki ikili ilişkileri güçlendiriyor. Bu bağlamda Çin ile Pasifik arasında artan ilişkiler örnek verilebilir" ifadelerini kullandı. Makun, "Çin, Pasifik ada ülkelerindeki yollar, hastaneler ve iklim hafifletme projeleri gibi altyapı geliştirme konularında destek sağladı ve gelecekte ihtiyaç duyulan alanlarda onlara destek vereceğine söz verdi. Çeşitli projeler ve kalkınma desteği kapsamında elde edilen somut faydalar, Pasifik (ada ülkeleri) ile Çin arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıdı" dedi.

Makun, Çin tarafından yönetilen proje ve işletmelerin, Pasifik ada ülkelerinde yerel ekonominin bir parçası haline gelerek halk için iş ve gelir yarattığını dile getirdi. Makun, BRI'nin inşasının, güçlü direnç ve canlılığı ortaya koyduğunu ve küresel açıklık ve işbirliğine ve küresel ekonomik toparlanmaya güçlü bir ivme kazandırdığını vurguladı. Çin ile Pasifik ada ülkelerinin, gelecekteki işbirliğine yönelik büyük bir potansiyeli olduğuna inanan Makun, iki tarafın birlikte çalışarak BRI ile Pasifik bölgesinde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir yol haritası olan ve yakın zamanda başlatılan 2050 Mavi Pasifik Kıtası Stratejisi arasındaki sinerjiyi yakalaması gerektiğini ifade etti. Makun, "2050 Mavi Pasifik Kıtası Stratejisi ve BRI'nin yeşil kalkınması, hem Çin hem de Pasifik için kazan-kazan işbirliğini temsil ediyor. Bunlar gerçekten de sürdürülebilirliğe güçlü bir bağlılık sergiliyor ve gelişmekte olan dünya için sosyal sorumluluklarını ortaya koyuyor" diye konuştu. Makun, Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlık ve bilgi birikiminin, hidroelektrik, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan Pasifik ada ülkeleri için çok büyük yardımı olabileceğini vurguladı.

Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasında iklim değişikliği konusundaki işbirliğinin önemini de vurgulayan Makun, dünyanın en kalabalık ülkesi ve ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'in, doğal afetlerin ve iklimin neden olduğu risklerin hafifletilmesi, yoksulluğun azaltılması ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kilit önemde bir ortak olacağını söyledi. Makun, "Çin, küresel sahnede giderek artan şekilde çevre konusunda liderlik sergiliyor, iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması'nı destekliyor ve ekolojik bir medeniyeti canlandırma felsefesini savunuyor. BRI, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris Anlaşması hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir katkı sunabilir" diye konuştu.

Makun, BRI'nin katılımcı ülkeler için bir borç tuzağı olmadığını, tersine karşılıklı olarak yararlı bir işbirliği platformu olduğunu açıkladı. Pasifik ada ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerin, dev altyapı yatırımlarına ihtiyacı olduğunu ve Çin'in kesinlikle bunun bir kısmını sağlayabileceğini belirten Makun, basında yer alan bazı haberlerde ortaya atılan sözde "borç tuzağı" mitine rağmen dünyanın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde bir dizi tutarlı ilkenin bulunduğunu ve "kazan-kaybet" ya da "sıfır toplam" yerine "kazan-kazan" durumunun "çok yönlü bağlantı" aracılığıyla nihai öncelik olduğunu fark ettiğini sözlerine ekledi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, barışçıl kalkınma ve ekonomik işbirliğine yönelik bir inisiyatif olduğunu ve ekonomik küreselleşmeyi daha açık, kapsayıcı, dengeli ve herkese faydalı hale getireceğini hatırlatan Makun, uluslararası kalkınma ortaklarını, birlikte çalışarak Pasifik ada ülkelerinin karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya çağırdı. Makun, "BRI açık, kapsayıcı ve ortak kalkınma sürecidir ve birlikte çalışmaları ve somut adımlar atmaları halinde hem Pasifik ada ülkelerinin hem de uluslararası kalkınma ortaklarının çıkarınadır" diye konuştu.