Uzman: Çin'in Lojistik Ağları Sektörü Dayanıklılığını Sürdürüyor

BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Lojistik Bilgi Merkezi analisti Hu Han, Çin'in lojistik ağlarının geçen ay büyük işletmelerin istikrarlı yük hacmi büyümesiyle büyük ölçüde dayanıklılığını sürdürdüğünü söyledi ancak Kovid-19 etkilerine karşı da uyardı.

BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Lojistik Bilgi Merkezi analisti Hu Han, Çin'in lojistik ağlarının geçen ay büyük işletmelerin istikrarlı yük hacmi büyümesiyle büyük ölçüde dayanıklılığını sürdürdüğünü söyledi ancak Kovid-19 etkilerine karşı da uyardı.

Hu, sektörün Kasım ayında lojistik hizmetleri sağlama konusunda nispeten güçlü kapasitesini koruduğunu, bazı ulusal lojistik şirketleri arasında yapılan bir anketin; demiryolu, karayolu ve suyolu yük hacminin geçen aya göre yüzde 1 ila 2, e-ticaret teslimatlarınsa yüzde 4 ila 6 oranında arttığını gösterdiğini belirtti.

Ancak Hu, bazı büyük şehirlerde Kasım ayı sonlarında ortaya çıkan ve lojistik hizmetleri kesintiye uğratıp yoğun trafiği yavaşlatan salgınların gelişiminin yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu tarafından hesaplanan lojistik iklim endeksi, Kasım ayında Ekim ayına göre 2,4 yüzde puan düşüşle yüzde 46,4 oldu. Endekste 50'nin üzerindeki veri genişlemeyi, altındaki veri ise daralmayı ifade ediyor.

Antrepo depolama sektörünü takip eden endeks, Kasım ayında bir önceki aya göre 2,6 yüzde puan düşerek yüzde 44,1'e geriledi.