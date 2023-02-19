Uzman: Çin'in ABD Hava Sahasına Giren Hava Aracıyla İlgili Argümanları Mantıklı

Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çinli sivil insansız hava aracı olan yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına yanlışlıkla girmesiyle ilgili Çin argümanlarının mantıklı olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, Çin ve ABD'nin pandemi sonrası dönemde küresel sorunların üstesinden gelmek için daha fazla işbirliğine ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

SES (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin'in bu konudaki argümanı mantıklı çünkü bu tür devasa balonlar kolaylıkla tespit edilebiliyor. Ayrıca bu bakımdan gözetleme için kullanılması da kolay değil. Öte yandan balon olayının Çin karşıtı duyguları ve Çin karşıtı politikaları tetiklediğini görebiliyoruz. Şu anda ihtiyacımız olan son şey bu, çünkü pandemi sonrası dönemde gündemimizde ekonomilerin açılması ve dünya finansal sisteminin yeniden normalleşmesi bulunuyor. Çin ve ABD'nin, iki büyük oyuncu olarak küresel sorunları halletmek ve küresel ekonomiyi yeniden düzeltmek için daha fazla işbirliğine ve koordinasyona ihtiyacı var. Bu bakımdan balon hadisesi, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve koordinasyonu için çok zehirleyici bir etkiye sahip. Şimdiye kadar Çinliler bu konuda işbirliği tavrı içindeydi ve ABD tarafını sadece ikili düzeyde değil, küresel düzeyde de daha fazla işbirliği yapmaya çağırdı. Uluslararası toplumun küresel gündemdeki zorlu meselelerin halledilmesi için beklentisi de bu yönde."

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü geçtiğimiz günlerde ABD'nin, mücbir sebep nedeniyle hava sahasına giren Çinli insansız sivil hava aracına karşı güç kullanması hakkında yorumda bulunarak, bunun "açıkça aşırı bir tepki" olduğunu, Çin ve ABD'nin ikili ilişkileri istikrara kavuşturma yolunda kaydettiği ilerleme ve gösterdiği çabaya vahim etkisi olduğunu söylemişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.

(XHTV)