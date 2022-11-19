Uzman: Çin, Asya-Pasifik'te Entegrasyonu Teşvik Etmek Üzere Verimli Bir Yaklaşım Benimsiyor

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) ekonomilerinin liderleri Cuma günü sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve ticaret ve yatırımı kolaylaştırma yollarını görüşmek üzere Tayland'ın başkenti Bangkok'ta biraraya geldi.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) ekonomilerinin liderleri Cuma günü sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve ticaret ve yatırımı kolaylaştırma yollarını görüşmek üzere Tayland'ın başkenti Bangkok'ta biraraya geldi.

Uzman Selçuk Çolakoğlu, APEC'in ticaretin kolaylaştırılması ve ekonomik işbirliği konularında oynadığı rol hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"APEC'in kendisi ekonomik küreselleşmeyi temsil ediyor. Bu bakımdan küresel ekonominin birleşmesi, ticaretin kolaylaştırılması, ticaretin serbestleştirilmesi ve çok taraflı işbirliği söz konusu.

Bunlar, APEC'in şu ana kadar geliştirdiği kilit değerlerdir. O yüzden bu yılki zirve, APEC tarihinin başlangıcından bu yana geliştirilen bu ilke ve kuralların teyit edilmesi açısından son derece önemli."

Bangkok toplantısı, APEC ekonomi liderlerinin 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk yüz yüze toplantı olma özelliğine sahip.

Çolakoğlu ayrıca Çin'in, insanlığın ortak geleceği için Asya-Pasifik topluluğunu teşvik etme çabalarından da övgüyle bahsetti.

SES 2 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Genel olarak Çin, Asya-Pasifik bölgesinde entegrasyonu ilerletmek üzere son derece verimli bir yaklaşım benimsiyor.

Çok taraflılık ve Asya-Pasifik bölgesindeki herkes için ortak ekonomik geleceğin inşası ilkelerinin, temel ilke ve ihtiyaçlar olduğunu söyleyebiliriz.

Yapmamız gereken Asya Pasifik pazarına ve genel olarak Asya Pasifik topluluğuna katılmak; bunlar üzerine odaklanmamız gereken son derece önemli unsurlar."

1989 yılında kurulan APEC, Asya-Pasifik bölgesinde sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refahı desteklemeye yönelik önde gelen bir bölgesel ekonomik forum olarak öne çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)