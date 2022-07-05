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Son dakika... Uzman çavuşun öldüğü kazada kamyon şoförü adliyede - Yeniden

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Son dakika... Uzman çavuşun öldüğü kazada kamyon şoförü adliyede - Yeniden

Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da, Uzman Çavuş Samet Kula'nın öldüğü, yanındaki Uzman Çavuş Mehmet Akif Kula'nın yaralandığı kazada, kamyon sürücüsü Evren K.,, adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da, Uzman Çavuş Samet Kula'nın öldüğü, yanındaki Uzman Çavuş Mehmet Akif Kula'nın yaralandığı kazada,  kamyon sürücüsü Evren K.,, adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli olan ve bayram izni için Sakarya'ya giden uzman çavuşlar Samet Kula ile Mehmet Akif Culfa, 63 ACA 112 plakalı otomobillerini, yakıtı bitince emniyet şeridine çekti. Yakıt ikmali yapan iki arkadaşa arkadan gelen Evren K., yönetimindeki 26 PR 982 plakalı kamyon çarptı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan uzman çavuşlardan Samet Kula hayatını kaybetti, Mehmet Akif Culfa ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Samet Kula'nın cenazesi adli tıp morgundaki otopsinin ardından memleketi Sakarya'ya gönderildi.

'KAZANIN NASIL YAŞANDIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Kaza sonrası kamyon sürücüsü Evren K., gözaltına alındı. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Evren K., ifadesinde kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını belirterek, "Emniyet şeridinde aracın park edildiğini fark etmedim. Ben seyir halindeydim, bir anda ses geldi. Yerde baktım 2 kişi yaralı şekilde yatıyor. Çevredeki sürücülerle sağlık ekiplerine bildirdik. Kazanın nasıl yaşandığını hatırlamıyorum. Şoktayım. Sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra ambulansla hastaneye götürüldüler" dediği öğrenildi. Jandarmada sorgusu tamamlanan sürücü Evren K, adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Şanlıurfa Evren Kula Güncel Haberler Son Dakika

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