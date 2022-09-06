Uzman çavuş sevgilisini öldürmekten yargılanan kadına 13 yıl 4 ay hapis

KAĞITHANE'de birlikte yaşadığı uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ı beylik silahıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan Gizem Erdoğan, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gizem Erdoğan getirilirken ölen Zeynel Yıldırım'ın annesi Asiye ve kardeşi Nalan Yıldırım ise memleketleri Gaziantep'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldılar. Duruşma Savcısı, önceki celse Gizem Erdoğan hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talebinde bulunduğu mütalaasını tekrarladı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

"İSTEYEREK BİLEREK YAPMADIM"

MAHKEME KARARI

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kağıthane'de, 5 Temmuz 2021 tarihinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı sevgilisi Gizem Erdoğan (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem Erdoğan çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.