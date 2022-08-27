UZMAN ÇAVUŞ, PARKTA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU Güncel Haberler GAZİANTEP'te Uzman Çavuş Turgay Külcü'nün, parkta başından tabanca ile vurulmuş cansız bedeni bulundu. GAZİANTEP'te Uzman Çavuş Turgay Külcü'nün, parkta başından tabanca ile vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olay, sabah saatlerinde Akyol Mahallesi'ndeki Yüzüncü Yıl parkında meydana geldi. Vatandaşlar parkta başından vurulmuş bir kişiyi görüp sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu tespit edildi. Külcü'nün cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, dedektörle parkta boş kovan aradı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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