Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Güncel Haberler
İzmir'de kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu (33), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
İZMİR'de kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu (33), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
Foça Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu, İzmir'deki evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Yurtoğlu için Kırıkkale Nur Camisi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Yurtoğlu'nun ailesi ve yakınları, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut katıldı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yurtoğlu'nun cenazesi, Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel