Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu'nun cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Görevli olduğu İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu'nun cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.