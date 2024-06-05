Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın kabri başında anma programı düzenlendi

Uzman Çavuş Musa Bayrak şehzadenin 9. yılında Samsun'un Bafra ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Ağrı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken 5 Haziran 2015'te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, meydana gelen silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın, Bafra Şehitliği'ndeki kabri başında sevenleri bir araya geldi.

Türk Diyanet Vakıf Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu ile vakfın fahri imamı Necattin Boyun'un okudukları Yasin-i Şerif sonrası dualar edildi.

Programa, Bafra ilçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Çağım Barış Türüdü, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ile şehidin yakınları ve vakıf üyeleri katıldı.