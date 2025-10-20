Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin Cenazesi Ankara'da Yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından aracı gasbedelirek öldürülen uzman çavuş Kemal Ekri, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman çavuş Kemal Ekri için Etimesgut'taki Ahimesut Söğüt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, devlet erkanının yanı sıra Ekri'nin ailesi, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri de Ekri'nin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenaze namazının ardından Ekri'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.

"Sonu bu olmamalıydı"

Uzman çavuş Kemal Ekri'nin törende asker üniforması giyen kardeşi Burak Ekri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyine yapılan saldırıyı "kalleşçe" olarak değerlendirdi.

Ağabeyinin devletine her zaman en iyi şekilde hizmet verdiğini anlatan Ekri, şunları kaydetti:

"Ağabeyim bu zamana kadar hep devletine en iyi katkıyı sağlamaya çalıştı. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da görev yaptı. Daha bizim bilmediğimiz birçok yerde görev yaptı ama sonu bu olmamalıydı. Çok başarılı bir askerdi. Ben de çok severdim. O da beni çok severdi. Benim üzerimde hayalleri vardı. Bana diyordu ki 'Birlikte göreve gideceğiz. Sen de asker olacaksın, ben seni ona eğitiyorum' derdi."

Yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu vurgulayan Ekri'nin dayısı Oktay Baranlıoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ankara'dan Balıkesir'e bir hafta önce gitmişti. 7 yıldır Irak'ta, Suriye'de, Libya'da sürekli dışarıda operasyonlardaydı. Birliği Balıkesir'de olduğu için oraya da zaten bir hafta önce gitmişti. Kardeşinin düğünü vardı. Düğünden sonra gönderdik. Gördüğünüz gibi 7 yıldır Suriye gibi yerlerde başına bir şey gelmedi. Gerçekten çok tarifsiz acı yaşıyoruz. Vatan sağ olsun."

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı.

Çıkan çatışmada da Mustafa Emlik etkisiz hale getirilmişti.