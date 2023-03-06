Uzman çavuş, kavga ettiği 2 kardeş tarafından öldürüldü (3)
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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIİzmir'in Foça ilçesinde, kavga ettiği komşuları Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten'i tüfekle bacağından, sopayla da başına vurarak öldüren Canali Yaş ve Salih Yaş kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
İzmir'in Foça ilçesinde, kavga ettiği komşuları Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten'i tüfekle bacağından, sopayla da başına vurarak öldüren Canali Yaş ve Salih Yaş kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel