UZMAN ÇAVUŞ ENKAZDA ARANIYOR, EŞİ İLE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ Güncel Haberler HATAY'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Bilge'nin (28) enkazda kalarak hayatını kaybeden eşi Ezgi Bilge (27) ile 2 çocuğunun cenazeleri, Aksaray'da toprağa verildi. HATAY'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Bilge'nin (28) enkazda kalarak hayatını kaybeden eşi Ezgi Bilge (27) ile 2 çocuğunun cenazeleri, Aksaray'da toprağa verildi. Uzman Çavuş Bilge'yi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay'da 4 yıldır görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Bilge, eşi Ezgi ile çocukları Tekin (5) ve Dilek (2), depremde oturdukları 8 katlı apartmanın altında kaldı. Enkazda çalışma yapan ekipler, 2 gün önce anne ile çocuklarının cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, memleketleri Aksaray'a getirildi. Yeşiltepe beldesinde kılınan namazın ardından cenazeler, toprağa verildi. Uzman Çavuş Bilge'yi arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Aksaray Hatay Güncel Haberler

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