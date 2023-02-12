UZMAN ÇAVUŞ ENKAZDA ARANIYOR, EŞİ İLE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ
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HATAY'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Bilge'nin (28) enkazda kalarak hayatını kaybeden eşi Ezgi Bilge (27) ile 2 çocuğunun cenazeleri, Aksaray'da toprağa verildi.
HATAY'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Bilge'nin (28) enkazda kalarak hayatını kaybeden eşi Ezgi Bilge (27) ile 2 çocuğunun cenazeleri, Aksaray'da toprağa verildi. Uzman Çavuş Bilge'yi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hatay'da 4 yıldır görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Bilge, eşi Ezgi ile çocukları Tekin (5) ve Dilek (2), depremde oturdukları 8 katlı apartmanın altında kaldı. Enkazda çalışma yapan ekipler, 2 gün önce anne ile çocuklarının cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, memleketleri Aksaray'a getirildi. Yeşiltepe beldesinde kılınan namazın ardından cenazeler, toprağa verildi. Uzman Çavuş Bilge'yi arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.(DHA)