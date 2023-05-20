Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı (2) GÖZALTINA ALINDI
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.'yi silah zoruyla kaçırmaya çalışan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.'yi silah zoruyla kaçırmaya çalışan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı. Ayhan Y., ifadesi alınmak üzere Fatsa İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Öte yandan Ayhan Y. hakkında, yaklaşık 1 yıldır eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel