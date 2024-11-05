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Uzman Çavuş Ali Candaş, Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Uzman Çavuş Ali Candaş, Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mengen ilçesinde kalp krizinden hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Candaş, Manisa'nın Salihli ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. 29 yaşındaki Candaş'ın cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, evinde kalp krizinden hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Candaş'ın (29) cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Mengen ilçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Candaş'a ulaşamayan yakınları, önceki gün yaşadığı Beşler Mahallesi'ndeki apartmandaki komşularını aradı. Uzman Çavuş Candaş'ın dairesine gelen komşuları zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen evde Candaş, yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Candaş'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Bekar olan Candaş'ın cenazesi memleketi olan Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi.

Uzman Çavuş Ali Candaş için bugün Hamidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlker Özcan, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Özdem ve Hüseyin Akman, siyasi parti temsilcileri, Uzman Çavuş Candaş'ın babası Naci Candaş, annesi Gönül Kaya, yakınları, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Tek çocuğunu kaybetmenin acısını yaşayan Gönül Kaya, 'Oğlum böyle mi buraya gelecektin" diyerek ağladı. İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan namazın ardından Uzman Çavuş Candaş'ın cenazesi Karaağaç Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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