Uzman çavuş 60 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

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Uzman çavuş 60 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Uzman çavuş 60 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Malkara ilçesinde, iki ay önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Alperen, iki aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Malkara ilçesinde, iki ay önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Alperen, iki aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Trafik Timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Uğur Alperen (24), 2 ay önce fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ Şehir Hastanesinde beyin kanaması teşhisi konulan Uğur Alperen, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 1 kız çocuk babası olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Alperen'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da defnedilecek.

(Erdi Kuru/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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