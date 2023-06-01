Uzm. Diyetisyen Yasemin Tuncer: Süt ve süt ürünleri tüketimi insan sağlığı açısından önemli

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri diyetisyenlerinden Uzm. Diyetisyen Yasemin Tuncer, süt ve süt ürünlerinin tüketiminin insan sağlığı açısından önemine değindi. Tuncer, süt ve süt ürünlerinin yüksek kalitede protein, kalsiyum, fosfor, çinko, B1, B2, B6, B12 ve niasin olmak üzere birçok besin ögesi için önemli kaynak olduğunu dile getirdi. Kategori: Sağlık

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri diyetisyenlerinden Uzm. Diyetisyen Yasemin Tuncer, "Süt ürünlerini satın alırken etiketlerindeki yağ, tuz ve şeker miktarları kontrol edilerek az yağlı, az tuzlu ve şekersiz olanları tercih edilmelidir. Özellikle çocuklarda süt içme alışkanlığının oluşturulması, ileri yaşlarda da alışkanlığın devam ettirilmesi çok önemlidir" dedi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri diyetisyenlerinden Uzm. Diyetisyen Yasemin Tuncer "Dünya Süt Günü" nedeniyle süt ve süt ürünlerinin tüketiminin insan sağlığı açısından önemine değindi. Tuncer, süt ve süt ürünlerinin yüksek kalitede protein, kalsiyum, fosfor, çinko, B1, B2, B6, B12 ve niasin olmak üzere birçok besin ögesi için önemli kaynak olduğunu dile getirdi. Süt yağında A, D, E ve K vitaminlerin de bulunduğunu kaydeden Tuncer, "Süt yağına sarımsı rengi veren içerisindeki karotenoidler ve floresan rengini veren B2 vitaminidir (riboflavin). Süt yağı azaldıkça yağda çözünen vitamin içeriği de azalır. Zenginleştirilmemiş sütte D vitamini çok düşük düzeydedir. Başta çocuklar ve gençler, doğurganlık çağındaki kadınlar ve yaşlılar olmak üzere tüm yaş grubundaki bireylerin süt ve ürünlerini her gün tüketmesi gerekir" dedi.

"Yağı azaltılmış sütler 2 yaşından küçük çocuklar için önerilmez"

Diyetisyen Tuncer, süt ve süt ürünlerinin kalsiyumdan zengin olmaları nedeniyle özellikle çocuklarda ve adölesanlarda kemiklerin ve dişlerin sağlıklı gelişmesi, yetişkinlerde ise kalp-damar hastalıkları, inme, yüksek tansiyon, Tip II diyabet, osteoporoz, kolon kanserinden korunmada ve vücut ağırlığının yönetiminde önemine değindi. Tuncer, "Süt ve süt ürünleri doymuş yağ asitleri ve kolesterol içerir. Yağ ve kolesterol alımının diyetle sınırlandırılması gereken bireylerin; yağ miktarı azaltılmış (yüzde 1) veya yağsız süt, yoğurt ve peynirleri tercih etmeleri gerekir. Peynirin tuz içeriği yüksek olduğundan tuz tüketimin azaltılması amacıyla az tuzlu veya tuzsuz peynirlerin tüketimi tercih edilmelidir. Süt ürünlerini satın alırken etiketlerindeki yağ, tuz ve şeker miktarları kontrol edilerek az yağlı, az tuzlu ve şekersiz olanları tercih edilmelidir. Özellikle çocuklarda süt içme alışkanlığının oluşturulması, ileri yaşlarda da alışkanlığın devam ettirilmesi çok önemlidir. Yağı azaltılmış sütler 2 yaşından küçük çocuklar için önerilmez. Her gün yetişkin bireylerin 3 porsiyon, 2 yaş üzeri çocukların, adölesan dönemi gençlerin, gebe ve emzikli kadınlarla menopoz sonrası kadınların 2-4 porsiyon süt ve ürünlerini tüketmeleri gerekir. Bir orta boy kupa süt 240 mL veya yoğurt 200-240 mL ya da iki kibrit kutusu büyüklüğünde (ortalama 40-60 g) peynir bir porsiyondur. İnek sütü büyümekte olan çocuklar için önemli bir besindir. Bu nedenle 2 yaşına kadar çocuklarda tamamlayıcı besinler içinde uygun miktarda yer almalıdır" diye konuştu. - SAKARYA