Uzlaşma şartı sahipsiz hayvanlara mama oldu

TRABZON (AA) - Trabzon'da sosyal medyada kızını rahatsız ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu kişilerle sahipsiz hayvanlar için mama almaları şartıyla uzlaşan kadın, şüphelilerin karşıladığı mamalarla sahipsiz hayvanları besliyor.

Ortahisar ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Adile Pazarcı, sosyal medyadan kızını rahatsız eden 3 şüpheliden Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

Dosyanın uzlaşma komisyonuna gönderilmesi üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, tarafların arasını bulmak üzere uzlaştırmacı görevlendirdi.

Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı müzakerelerde, günlük hayatta sahipsiz hayvanları besleyen Pazarcı, sahipsiz hayvanlar yararına 150 kutu yaş mama ve 150 kilogram kuru mama almaları karşılığında şüpheliler hakkındaki şikayetinden vazgeçeceğini iletti.

Uzlaşma teklifini kabul eden şüpheliler, sahipsiz hayvanlar için mama alarak Pazarcı'ya teslim etti.

Tarafların uzlaşması üzerine savcılık, şüphelilerin edimi yerine getirmesinden dolayı haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Şüphelilerden aldığı yaş ve kuru mamaların bir kısmını sahipsiz hayvanlar yararına Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğine veren Pazarcı, kalan mamalarla ikametinin civarındaki sahipsiz hayvanları besliyor.

"Umarım diğer insanlar için de örnek olur"

Adile Pazarcı, AA muhabirine, kızının telefonunda kendisini rahatsız eden kişileri görerek savcılığa şikayetçi olduğunu söyledi.

Dosyanın uzlaştırmaya gitmesi üzerine müzakereler sonucu şüphelilerden sahipsiz hayvanlar için mama almalarını talep ettiğini anlatan Pazarcı, "Sahipsiz hayvanları besliyorum ve bütçem kısıtlı, kendi cebimden harcıyorum. O yüzden hayvanlar yararına talebim oldu. 150 kutu konserve ve 150 kilogram kuru mama karşılığında anlaştık. Bu, bizi de mutlu etti, sokaktaki hayvanları da mutlu etti. Umarım diğer insanlar için de örnek olur, hayvanları beslerler. Kimse onları rahatsız etmesin, vurmasın, şiddet göstermesinler." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin kendisine teslim ettiği mamalarla sahipsiz hayvanları beslediğini belirten Pazarcı, "Günlük besleme yapıyorum. Besleme noktaları var, oralara günlük rutin mamalarını bırakıp geliyorum." dedi.