Üzerlerine kimyasal madde dökülen 3 işçi yaralandı DÜZCE'nin Gümüşova ilçesindeki bir iplik fabrikasında borunun patlaması sonucu üzerlerine kimyasal madde dökülen 3 işçinin vücutlarında yanıklar oluştu. DÜZCE'nin Gümüşova ilçesindeki bir iplik fabrikasında borunun patlaması sonucu üzerlerine kimyasal madde dökülen 3 işçinin vücutlarında yanıklar oluştu. Gümüşova ilçesinde iplik üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 10.00 sıralarında kimyasal atıkları taşıyan borularda arıza nedeniyle patlama meydana geldi. Bu sırada 3 işçinin üzerine kimyasal madde döküldü. İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştu. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. KBRN arındırma ünitesine alınan işçilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel Düzce Güncel Haberler

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